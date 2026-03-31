Чому автовласники в Норвегії не зважають на підвищення цінників на АЗС

Як повідомляє The Independent, Норвегія заздалегідь інвестувала в електромобілі та інфраструктуру, що дозволило країні сформувати один із найбільш розвинених EV-ринків у світі. Сьогодні майже всі нові авто тут — електричні, і це вже впливає на витрати водіїв.

Скільки коштує пальне в Норвегії

Попри наявність власного видобутку нафти, станом на березень 2026 року ціни на пальне в Норвегії залишаються одними з найвищих у Європі.

Бензин А-95 коштує близько 22,7–23,3 норвезьких крон за літр (приблизно 2,3–2,4 долара), дизель — близько 20–20,3 крон за літр. В окремі періоди ціни піднімались ще вище — до 26–27 крон за літр на фоні глобальної напруги на нафтовому ринку.

Важливий момент: значну частину ціни формують податки. За оцінками аналітиків, податкове навантаження додає до вартості пального близько 6,5–7,5 крон на літрі.

Скільки коштує електроенергія

На цьому фоні електроенергія виглядає значно дешевшою.

Для домогосподарств діє механізм фіксованої ціни — близько 0,5 крони за кВт·год (приблизно 0,05 долара) з урахуванням ПДВ, хоча до неї додаються мережеві тарифи.

Навіть з урахуванням ринкових коливань, середні побутові тарифи залишаються низькими — у межах кількох євроцентів за кВт·год.

Публічні зарядки дорожчі:

AC-зарядки — приблизно 4,3–6,8 крон/кВт·год

швидкі DC — 6,5–9 крон/кВт·год

Це все одно значно дешевше, ніж використання бензину або дизеля.

Різниця у витратах

Різниця між витратами на пальне і електроенергію в Норвегії досить суттєва.

За оцінками, водії електромобілів можуть економити близько 1400 крон на місяць порівняно з власниками авто з ДВЗ.

Ще показовіший інший приклад: витрати на 100 км для електромобіля можуть бути в кілька разів нижчими, ніж для бензинового авто, залежно від способу зарядки, повідомляє The Local.

Чому це стало можливим

Ключову роль відіграла не лише дешева електроенергія, а й системна політика:

Норвегія роками поєднувала пільги для електромобілів із високими податками на авто з ДВЗ. У результаті сформувалась економічна модель, де електрокар став вигіднішим не лише з екологічної, а й з фінансової точки зору.

Сьогодні це дає ефект: більшість нових авто — електричні, а залежність водіїв від цін на нафту суттєво знизилась.

Що це означає для інших країн

Досвід Норвегії показує, що електромобілізація — це не лише питання екології.

Це також спосіб зменшити вплив глобальних цін на енергоносії на кінцевого споживача.

Ключовий фактор — не окремі стимули, а довгострокова політика: податки, інфраструктура та стабільні правила гри на ринку.