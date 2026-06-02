Чому іменні номери не можна легалізувати онлайн

Для внесення даних необхідно обов’язково звернутись до сервісного центру МВС у 10-денний термін після отримання ІНЗ та повністю перереєструвати транспортний засіб. Це означає, що перед використанням ІНЗ, необхідно особисто пройти бюрократичну процедуру.

Читайте також: Знайшли номерний знак на дорозі: у МВС пояснили, що робити

Власник або уповноважена особа (за наявності довіреності) подає заяву про закріплення індивідуального номерного знака. Адміністратор ТСЦ МВС вносить дані до єдиного державного реєстру транспортних засобів та видає власнику нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з відміткою про наявність ІНЗ.

До сервісного центру МВС необхідно взяти документи:

паспорт з відміткою про місце реєстрації

реєстраційний номер облікової картки платника податків

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

індивідуальний номерний знак.

Фізично використовувати ІНЗ на автомобілі чи іншому транспортному засобі до того моменту, як вони будуть закріплені в ТСЦ МВС, заборонено та передбачає адміністративну відповідальність.

Замовити ІНЗ можна:

онлайн – у Кабінеті водія

офлайн – у сервісному центрі МВС.

Комплект індивідуальних номерних знаків з дня замовлення виготовляється до 40 днів. Вони будуть зберігатися у ГСЦ МВС впродовж одного року з дати виготовлення. Якщо протягом цього терміну замовник не забирає індивідуальний номерний знак, він підлягає знищенню в установленому порядку.

Українці 99% індивідуальних номерних знаків замовляють онлайн, та змушені особисто витрачати час на бюрократію у сервісних центрах МВС.