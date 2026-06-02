Почему именные номера нельзя легализовать онлайн

Для внесения данных необходимо обязательно обратиться в сервисный центр МВД в 10-дневный срок после получения ИНЗ и полностью перерегистрировать транспортное средство. Это означает, что перед использованием ИНЗ, необходимо лично пройти бюрократическую процедуру.

Владелец или уполномоченное лицо (при наличии доверенности) подает заявление о закреплении индивидуального номерного знака. Администратор ТСЦ МВД вносит данные в единый государственный реестр транспортных средств и выдает владельцу новое свидетельство о регистрации транспортного средства с отметкой о наличии ИНЗ.

В сервисный центр МВД необходимо взять документы:

паспорт с отметкой о месте регистрации

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

свидетельство о регистрации транспортного средства

индивидуальный номерной знак.

Физически использовать ИНЗ на автомобиле или другом транспортном средстве до того момента, как они будут закреплены в ТСЦ МВД, запрещено и предусматривает административную ответственность.

Заказать ИНЗ можно:

онлайн – в Кабинете водителя

офлайн – в сервисном центре МВД.

Комплект индивидуальных номерных знаков со дня заказа изготавливается до 40 дней. Они будут храниться в ГСЦ МВД в течение одного года с даты изготовления. Если в течение этого срока заказчик не забирает индивидуальный номерной знак, он подлежит уничтожению в установленном порядке.

Украинцы 99% индивидуальных номерных знаков заказывают онлайн, и вынуждены лично тратить время на бюрократию в сервисных центрах МВД.