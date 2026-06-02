Укр
Ру

Почему именные номера нельзя легализовать онлайн

Информация об индивидуальном номерном знаке (ИНЗ) вносится только в сервисном центре МВД. Услуга в формате онлайн не предусмотрена и это создает неудобства для граждан.
Почему для легализации именных номеров надо ехать в сервисный центр МВД
Евгений Гудущан
logo2 июня, 13:30
logo0
logo0 мин

Для внесения данных необходимо обязательно обратиться в сервисный центр МВД в 10-дневный срок после получения ИНЗ и полностью перерегистрировать транспортное средство. Это означает, что перед использованием ИНЗ, необходимо лично пройти бюрократическую процедуру.

Читайте также: Нашли номерной знак на дороге: в МВД объяснили, что делать

Владелец или уполномоченное лицо (при наличии доверенности) подает заявление о закреплении индивидуального номерного знака. Администратор ТСЦ МВД вносит данные в единый государственный реестр транспортных средств и выдает владельцу новое свидетельство о регистрации транспортного средства с отметкой о наличии ИНЗ.

В сервисный центр МВД необходимо взять документы:

  • паспорт с отметкой о месте регистрации
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
  • свидетельство о регистрации транспортного средства
  • индивидуальный номерной знак.

Физически использовать ИНЗ на автомобиле или другом транспортном средстве до того момента, как они будут закреплены в ТСЦ МВД, запрещено и предусматривает административную ответственность.

Заказать ИНЗ можно:

Комплект индивидуальных номерных знаков со дня заказа изготавливается до 40 дней. Они будут храниться в ГСЦ МВД в течение одного года с даты изготовления. Если в течение этого срока заказчик не забирает индивидуальный номерной знак, он подлежит уничтожению в установленном порядке.

Украинцы 99% индивидуальных номерных знаков заказывают онлайн, и вынуждены лично тратить время на бюрократию в сервисных центрах МВД.

#Aвтобизнес #Новости