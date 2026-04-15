Чому іменні номери для авто власники замовляють лише онлайн

В Україні майже всі індивідуальні номерні знаки оформлюються дистанційно. За даними сервісних центрів МВС, 99% таких замовлень здійснюються через електронні сервіси, зокрема Кабінет водія.

Такий рівень цифровізації свідчить про зручність онлайн-послуг. Автовласники дедалі частіше обирають дистанційний формат, що дозволяє уникнути стресу від відвідування сервісних центрів і заощадити час.

Індивідуальні номерні знаки дають можливість персоналізувати автомобіль — обрати унікальну комбінацію літер і цифр, яка може мати особисте значення або підкреслювати стиль власника.

Як замовити номер онлайн

Процедура оформлення максимально спрощена і включає кілька етапів:

Авторизація у Кабінеті водія (через BankID, електронний підпис або Дія.Підпис).

Вибір бажаної комбінації символів.

Перевірка доступності номерного знака у відповідному регіоні.

Оформлення заявки та онлайн-оплата.

Вибір способу отримання — самовивіз або доставка поштою.

Термін виготовлення індивідуального номерного знака становить до 40 днів. Користувачі можуть відстежувати статус виконання замовлення онлайн.

Після отримання номерного знака необхідно звернутися до сервісного центру МВС для внесення змін до реєстраційних документів. Лише після цього його можна законно використовувати.

Чому українці обирають онлайн

Основні причини популярності електронного формату:

Відсутність черг і потреби у фізичному візиті.

Швидка перевірка доступності комбінації.

Прозорий і зрозумілий процес оформлення.

Доступність у будь-який час.

Висновок

Сегмент індивідуальних номерних знаків став одним із найуспішніших прикладів цифровізації державних послуг. Фактичний перехід у повністю онлайн-формат демонструє зміну поведінки користувачів і підсилює тренд на діджиталізацію адміністративних процедур.