В Україні зʼявились оливкові номери: кому їх видають

В Україні запровадили новий формат дипломатичних номерних знаків — з оновленим дизайном та переглянутим порядком їх видачі. Зміни вже почали впроваджувати: перші номери отримали представники іноземного дипломатичного корпусу. Про це повідомив в соцмережах міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Що змінилося

Головна новація — повністю оновлений підхід до системи дипломатичних номерів.

Зокрема, змінено порядок їх присвоєння. Якщо раніше перший номер у системі належав Росії, то тепер цю практику переглянули.

Відтепер першими у списку стали дипломати країни, яка є ключовим партнером України – США.

Новий дизайн номерів

Ще одна помітна зміна — колір номерних знаків.

Тепер дипломатичні номери мають оливковий відтінок. Це нетипове рішення для України, але воно має символічне значення.

Оливковий колір традиційно асоціюється з дипломатією та миром. Водночас для України він також став символом стійкості.

Навіщо це зробили

Зміни мають не лише символічний характер.

Йдеться також про приведення системи дипломатичних номерів у відповідність до сучасних міжнародних стандартів, зокрема норм Віденських конвенцій.

Крім того, нові правила мають допомогти боротися з випадками неправомірного використання дипломатичних номерів.

Хто впроваджує

Реалізацією нової системи займаються Міністерство внутрішніх справ, Головний сервісний центр МВС та Міністерство закордонних справ.

Перші номерні знаки вже видані дипломатичним установам, і процес переходу на новий формат триває.

Висновок

Оновлення дипломатичних номерних знаків — це більше, ніж просто зміна дизайну.

Це спроба привести систему у відповідність до сучасних реалій — як безпекових, так і дипломатичних. І водночас — сигнал про зміну підходів у державній політиці.