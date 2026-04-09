В Україні зʼявились оливкові номери: кому їх видають

Нові дипломатичні номери: що змінилося
В Україні запровадили новий формат дипломатичних номерних знаків — з оновленим дизайном та переглянутим порядком їх видачі. Зміни вже почали впроваджувати: перші номери отримали представники іноземного дипломатичного корпусу. Про це повідомив в соцмережах міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Що змінилося
Головна новація — повністю оновлений підхід до системи дипломатичних номерів.
Зокрема, змінено порядок їх присвоєння. Якщо раніше перший номер у системі належав Росії, то тепер цю практику переглянули.
Відтепер першими у списку стали дипломати країни, яка є ключовим партнером України – США.
Новий дизайн номерів
Ще одна помітна зміна — колір номерних знаків.
Тепер дипломатичні номери мають оливковий відтінок. Це нетипове рішення для України, але воно має символічне значення.
Оливковий колір традиційно асоціюється з дипломатією та миром. Водночас для України він також став символом стійкості.
Навіщо це зробили
Зміни мають не лише символічний характер.
Йдеться також про приведення системи дипломатичних номерів у відповідність до сучасних міжнародних стандартів, зокрема норм Віденських конвенцій.
Крім того, нові правила мають допомогти боротися з випадками неправомірного використання дипломатичних номерів.
Хто впроваджує
Реалізацією нової системи займаються Міністерство внутрішніх справ, Головний сервісний центр МВС та Міністерство закордонних справ.
Перші номерні знаки вже видані дипломатичним установам, і процес переходу на новий формат триває.
Висновок
Оновлення дипломатичних номерних знаків — це більше, ніж просто зміна дизайну.
Це спроба привести систему у відповідність до сучасних реалій — як безпекових, так і дипломатичних. І водночас — сигнал про зміну підходів у державній політиці.