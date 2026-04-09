В Украине появились оливковые номера: кому их выдают

В Украине ввели новый формат дипломатических номерных знаков - с обновленным дизайном и пересмотренным порядком их выдачи. Изменения уже начали внедрять: первые номера получили представители иностранного дипломатического корпуса. Об этом сообщил в соцсетях министр иностранных дел Андрей Сибига.

Что изменилось

Главная новация - полностью обновленный подход к системе дипломатических номеров.

В частности, изменен порядок их присвоения. Если раньше первый номер в системе принадлежал России, то теперь эту практику пересмотрели.

Отныне первыми в списке стали дипломаты страны, которая является ключевым партнером Украины – США.

Новый дизайн номеров

Еще одно заметное изменение - цвет номерных знаков.

Теперь дипломатические номера имеют оливковый оттенок. Это нетипичное решение для Украины, но оно имеет символическое значение.

Оливковый цвет традиционно ассоциируется с дипломатией и миром. В то же время для Украины он также стал символом устойчивости.

Зачем это сделали

Изменения имеют не только символический характер.

Речь идет также о приведении системы дипломатических номеров в соответствие с современными международными стандартами, в частности норм Венских конвенций.

Кроме того, новые правила должны помочь бороться со случаями неправомерного использования дипломатических номеров.

Кто внедряет

Реализацией новой системы занимаются Министерство внутренних дел, Главный сервисный центр МВД и Министерство иностранных дел.

Первые номерные знаки уже выданы дипломатическим учреждениям, и процесс перехода на новый формат продолжается.

Вывод

Обновление дипломатических номерных знаков - это больше, чем просто смена дизайна.

Это попытка привести систему в соответствие с современными реалиями - как безопасности, так и дипломатических. И одновременно - сигнал об изменении подходов в государственной политике.