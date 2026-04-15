Почему именные номера для автомобилей владельцы заказывают только онлайн

99% индивидуальных номерных знаков в Украине заказывают онлайн. Личные визиты в сервисные центры МВД не всем нравятся.
Подавляющее большинство именных номеров заказывают онлайн

Евгений Гудущан
15 апреля, 13:15
В Украине почти все индивидуальные номерные знаки оформляются дистанционно. По данным сервисных центров МВД, 99% таких заказов осуществляются через электронные сервисы, в частности Кабинет водителя.

Такой уровень цифровизации свидетельствует об удобстве онлайн-услуг. Автовладельцы все чаще выбирают дистанционный формат, что позволяет избежать стресса от посещения сервисных центров и сэкономить время.

Индивидуальные номерные знаки дают возможность персонализировать автомобиль - выбрать уникальную комбинацию букв и цифр, которая может иметь личное значение или подчеркивать стиль владельца.

Как заказать номер онлайн

Процедура оформления максимально упрощена и включает несколько этапов:

  • Авторизация в Кабинете водителя (через BankID, электронную подпись или Дія.Підпис).
  • Выбор желаемой комбинации символов.
  • Проверка доступности номерного знака в соответствующем регионе.
  • Оформление заявки и онлайн-оплата.
  • Выбор способа получения - самовывоз или доставка по почте.

Срок изготовления индивидуального номерного знака составляет до 40 дней. Пользователи могут отслеживать статус выполнения заказа онлайн.

После получения номерного знака необходимо обратиться в сервисный центр МВД для внесения изменений в регистрационные документы. Только после этого его можно законно использовать.

Почему украинцы выбирают онлайн

Основные причины популярности электронного формата:

  • Отсутствие очередей и потребности в физическом визите.
  • Быстрая проверка доступности комбинации.
  • Прозрачный и понятный процесс оформления.
  • Доступность в любое время суток.

Вывод

Сегмент индивидуальных номерных знаков стал одним из самых успешных примеров цифровизации государственных услуг. Фактический переход в полностью онлайн-формат демонстрирует изменение поведения пользователей и усиливает тренд на диджитализацию административных процедур.

#Новости #Номера #Aвтобизнес