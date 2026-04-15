Почему именные номера для автомобилей владельцы заказывают только онлайн

В Украине почти все индивидуальные номерные знаки оформляются дистанционно. По данным сервисных центров МВД, 99% таких заказов осуществляются через электронные сервисы, в частности Кабинет водителя.

Такой уровень цифровизации свидетельствует об удобстве онлайн-услуг. Автовладельцы все чаще выбирают дистанционный формат, что позволяет избежать стресса от посещения сервисных центров и сэкономить время.

Индивидуальные номерные знаки дают возможность персонализировать автомобиль - выбрать уникальную комбинацию букв и цифр, которая может иметь личное значение или подчеркивать стиль владельца.

Как заказать номер онлайн

Процедура оформления максимально упрощена и включает несколько этапов:

Авторизация в Кабинете водителя (через BankID, электронную подпись или Дія.Підпис).

Выбор желаемой комбинации символов.

Проверка доступности номерного знака в соответствующем регионе.

Оформление заявки и онлайн-оплата.

Выбор способа получения - самовывоз или доставка по почте.

Срок изготовления индивидуального номерного знака составляет до 40 дней. Пользователи могут отслеживать статус выполнения заказа онлайн.

После получения номерного знака необходимо обратиться в сервисный центр МВД для внесения изменений в регистрационные документы. Только после этого его можно законно использовать.

Почему украинцы выбирают онлайн

Основные причины популярности электронного формата:

Отсутствие очередей и потребности в физическом визите.

Быстрая проверка доступности комбинации.

Прозрачный и понятный процесс оформления.

Доступность в любое время суток.

Вывод

Сегмент индивидуальных номерных знаков стал одним из самых успешных примеров цифровизации государственных услуг. Фактический переход в полностью онлайн-формат демонстрирует изменение поведения пользователей и усиливает тренд на диджитализацию административных процедур.