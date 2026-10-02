Чому не виходить переоформити авто через Дію

Онлайн-продаж легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів через Дію передбачає автоматичну перевірку транспортного засобу, а також продавця і покупця. Якщо система виявляє певні обмеження або невідповідності, перереєстрацію завершити не вдасться.

Як пояснили у Головному сервісному центрі МВС, під час формування заявки інформація автоматично перевіряється за державними реєстрами та базами даних.

Серед причин, через які онлайн-перереєстрація може бути недоступною:

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транспортний засіб перебуває в розшуку;

на автомобіль, мотоцикл або мопед накладено арешт;

щодо транспортного засобу існують інші обмеження чи обтяження;

наявні судові або фінансові обмеження;

дані в документах або реєстрах не відповідають одне одному;

обмеження встановлені щодо продавця чи покупця.

Таким чином, цифровий продаж через Дію не скасовує перевірок. Навпаки, значна частина з них здійснюється автоматично ще до завершення угоди.

Що робити, якщо система відхилила заявку

Якщо після перевірки користувач отримав повідомлення “Відхилено”, це означає, що система виявила певну невідповідність, обмеження або обтяження, яке наразі не дозволяє провести перереєстрацію онлайн.

У МВС радять не подавати заявку повторно, доки не буде з'ясована причина відмови.

Для цього необхідно звернутися до територіального сервісного центру МВС. Адміністратор перевірить інформацію за державними реєстрами та встановить конкретну причину, через яку онлайн-перереєстрація неможлива.

Якщо виявлену проблему можна усунути, після її врегулювання власник зможе повторно скористатися онлайн-сервісом.

У сервісному центрі МВС наголошують, що повідомлення “Відхилено” не є технічним збоєм. Це результат автоматичної перевірки, яка має не допустити проведення угоди з транспортним засобом або учасниками, щодо яких існують юридичні чи реєстраційні обмеження.