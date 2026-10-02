Почему не получается переоформить авто в Дія

Онлайн-продажа легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов через действие предусматривает автоматическую проверку транспортного средства, а также продавца и покупателя. Если система обнаруживает определенные ограничения или несоответствия, перерегистрацию не удастся завершить.

Как объяснили в Главном сервисном центре МВД, При формировании заявки информация автоматически проверяется по государственным реестрам и базам данных.

Среди причин, по которым онлайн-перерегистрация может быть недоступна:

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транспортное средство находится в розыске;

на автомобиль, мотоцикл или мопед наложен арест;

в отношении транспортного средства существуют другие ограничения или обременения;

имеющиеся судебные или финансовые ограничения;

данные в документах или реестрах не соответствуют друг другу;

ограничения установлены в отношении продавца или покупателя.

Таким образом, цифровая продажа через Дія не отменяет проверок. Напротив, значительная часть из них осуществляется автоматически еще до завершения сделки.

Что делать, если система отклонила заявку

Если после проверки пользователь получил уведомление“ Отклонено” , это означает, что система обнаружила определенное несоответствие, ограничение или отягощение, которое пока не позволяет провести перерегистрацию онлайн.

В МВД советуют не подавать заявку повторно, пока не будет установлена причина отказа.

Для этого необходимо лично обратиться в территориальный сервисный центр МВД. Администратор проверит информацию по государственным реестрам и установит конкретную причину, по которой онлайн-перерегистрация невозможна.

Если выявленную проблему можно устранить, после ее урегулирование владелец сможет повторно воспользоваться онлайн-сервисом.

В сервисном центре МВД отмечают, что сообщения“ Отклонено” не является техническим сбоем. Это результат автоматической проверки, которая не должна допустить проведения соглашения с транспортным средством или участниками, в отношении которых существуют юридические или регистрационные ограничения.