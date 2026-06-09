Чому обвалився ринок електромобілів в Україні: провальні результати травня

У травні 2026 року український ринок електромобілів продовжив демонструвати негативну динаміку. За даними “Укравтопрому”, протягом місяця в Україні було зареєстровано 2652 транспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

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Порівняно з травнем минулого року попит на електрокари скоротився одразу на 57%, а відносно квітня 2026 року зменшився ще на 12%.

Основу ринку формують вживані електромобілі

Із загальної кількості зареєстрованих електротранспортних засобів переважну більшість становили легкові автомобілі.

У травні на українські номери перейшли:

2495 легкових електромобілів;

157 комерційних електромобілів.

Серед легковиків:

нових автомобілів — 466 одиниць;

вживаних — 2029 одиниць.

У сегменті комерційного електротранспорту новими були лише 10 автомобілів, тоді як решта припала на імпортовану техніку з пробігом.

Таким чином, понад 76% усіх зареєстрованих електромобілів у травні становили вживані машини.

Найпопулярніші нові електромобілі травня

Лідером серед нових електрокарів став китайський кросовер BYD Sea Lion 06 EV, який очолив рейтинг із результатом 64 зареєстрованих автомобілі.

До п'ятірки найпопулярніших нових моделей також увійшли:

BYD Sea Lion 06 EV — 64 авто;

BYD Leopard 3 — 57 авто;

Zeekr 7X — 39 авто;

Toyota bZ4X — 30 авто;

Volkswagen ID.UNYX — 24 авто.

Примітно, що в рейтингу домінують китайські виробники, які активно нарощують присутність на українському ринку.

Лідери серед вживаних електрокарів

На вторинному ринку беззаперечним лідером залишається Nissan Leaf, який уже багато років утримує статус наймасовішого електрокара в Україні.

ТОП-5 імпортованих вживаних електромобілів виглядає так:

Nissan Leaf — 310 авто;

Tesla Model Y — 262 авто;

Tesla Model 3 — 199 авто;

Chevrolet Bolt — 100 авто;

Kia Niro EV — 89 авто.

Чому ринок скорочується

Травнева статистика підтверджує загальне охолодження українського ринку електромобілів. Однією з головних причин експерти називають зміну податкових умов та очікування майбутніх законодавчих рішень щодо імпорту електротранспорту.

Крім того, зростання популярності гібридних моделей та повернення інтересу до автомобілів із бензиновими й дизельними двигунами також впливає на структуру попиту.

Це підтверджують і загальні підсумки травня на ринку нових автомобілів, де частка електрокарів скоротилася до 8,5%, тоді як роком раніше становила 18,4%.

Ще одна важлива причина – блекаути. Перебої з постачанням електроенергії мають великий ризик повторення при збереженні нинішньої політичної ситуації.

Попри різке падіння продажів, електромобілі продовжують займати важливе місце на українському авторинку, а основним драйвером сегмента залишається імпорт вживаних моделей із США, Європи та Китаю.