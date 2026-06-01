Які електромобілі найчастіше обирають українці у 2026 році

BYD Sea Lion 06 EV
За підсумками січня–квітня 2026 року український автопарк поповнився 8,5 тис. легкових електромобілів. Про це повідомляє Укравтопром.
Більшість зареєстрованих електрокарів становили автомобілі з пробігом. За чотири місяці українці придбали 6641 вживаний електромобіль, тоді як нових було зареєстровано 1859 одиниць.
Серед нових електромобілів найбільшим попитом користувалися моделі китайських виробників. Лідером ринку став BYD Leopard 3 із результатом 312 реєстрацій.
До п'ятірки найпопулярніших нових електрокарів також увійшли:
- BYD Sea Lion 06 EV — 216 автомобілів;
- Volkswagen ID.UNYX — 161 автомобіль;
- ZEEKR 001 — 153 автомобілі;
- ZEEKR 7X — 92 автомобілі.
Структура ринку свідчить про зростання популярності сучасних китайських електромобілів, які активно конкурують із традиційними брендами завдяки високому рівню оснащення та привабливій вартості.
У сегменті вживаних електрокарів ситуація залишається більш традиційною. Найпопулярнішим електромобілем з пробігом в Україні залишається Nissan Leaf, який тривалий час утримує лідерські позиції завдяки доступності та відносно невисокій вартості експлуатації.
До ТОП-5 вживаних електромобілів увійшли:
- Nissan Leaf — 898 автомобілів;
- Tesla Model 3 — 811 автомобілів;
- Tesla Model Y — 788 автомобілів;
- Kia Niro EV — 326 автомобілів;
- Chevrolet Bolt — 325 автомобілів.
Загалом статистика свідчить про подальше зростання інтересу українців до електротранспорту. Водночас ринок нових електромобілів дедалі більше орієнтується на китайські бренди, тоді як у сегменті імпортованих вживаних авто продовжують домінувати моделі Nissan та Tesla.