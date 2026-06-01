Які електромобілі найчастіше обирають українці у 2026 році

За підсумками січня–квітня 2026 року український автопарк поповнився 8,5 тис. легкових електромобілів. Про це повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Новий удар по Volkswagen: BYD пропонує 10 років сервісу для електромобілів

Більшість зареєстрованих електрокарів становили автомобілі з пробігом. За чотири місяці українці придбали 6641 вживаний електромобіль, тоді як нових було зареєстровано 1859 одиниць.

Серед нових електромобілів найбільшим попитом користувалися моделі китайських виробників. Лідером ринку став BYD Leopard 3 із результатом 312 реєстрацій.

До п'ятірки найпопулярніших нових електрокарів також увійшли:

BYD Sea Lion 06 EV — 216 автомобілів;

Volkswagen ID.UNYX — 161 автомобіль;

ZEEKR 001 — 153 автомобілі;

ZEEKR 7X — 92 автомобілі.

Структура ринку свідчить про зростання популярності сучасних китайських електромобілів, які активно конкурують із традиційними брендами завдяки високому рівню оснащення та привабливій вартості.

У сегменті вживаних електрокарів ситуація залишається більш традиційною. Найпопулярнішим електромобілем з пробігом в Україні залишається Nissan Leaf, який тривалий час утримує лідерські позиції завдяки доступності та відносно невисокій вартості експлуатації.

До ТОП-5 вживаних електромобілів увійшли:

Nissan Leaf — 898 автомобілів; Tesla Model 3 — 811 автомобілів; Tesla Model Y — 788 автомобілів; Kia Niro EV — 326 автомобілів; Chevrolet Bolt — 325 автомобілів.

Загалом статистика свідчить про подальше зростання інтересу українців до електротранспорту. Водночас ринок нових електромобілів дедалі більше орієнтується на китайські бренди, тоді як у сегменті імпортованих вживаних авто продовжують домінувати моделі Nissan та Tesla.