Які електромобілі найчастіше обирають українці у 2026 році

Популярність електромобілів зростає і одна з причин цього явища – зростання цін на пальне. Переважна більшість імпортованих електромобілів вживані.
BYD Sea Lion 06 EV

Євген Гудущан
1 червня, 13:10
За підсумками січня–квітня 2026 року український автопарк поповнився 8,5 тис. легкових електромобілів. Про це повідомляє Укравтопром.

Більшість зареєстрованих електрокарів становили автомобілі з пробігом. За чотири місяці українці придбали 6641 вживаний електромобіль, тоді як нових було зареєстровано 1859 одиниць.

Серед нових електромобілів найбільшим попитом користувалися моделі китайських виробників. Лідером ринку став BYD Leopard 3 із результатом 312 реєстрацій.

До п'ятірки найпопулярніших нових електрокарів також увійшли:

  • BYD Sea Lion 06 EV — 216 автомобілів;
  • Volkswagen ID.UNYX — 161 автомобіль;
  • ZEEKR 001 — 153 автомобілі;
  • ZEEKR 7X — 92 автомобілі.

Структура ринку свідчить про зростання популярності сучасних китайських електромобілів, які активно конкурують із традиційними брендами завдяки високому рівню оснащення та привабливій вартості.

У сегменті вживаних електрокарів ситуація залишається більш традиційною. Найпопулярнішим електромобілем з пробігом в Україні залишається Nissan Leaf, який тривалий час утримує лідерські позиції завдяки доступності та відносно невисокій вартості експлуатації.

До ТОП-5 вживаних електромобілів увійшли:

  1. Nissan Leaf — 898 автомобілів;
  2. Tesla Model 3 — 811 автомобілів;
  3. Tesla Model Y — 788 автомобілів;
  4. Kia Niro EV — 326 автомобілів;
  5. Chevrolet Bolt — 325 автомобілів.

Загалом статистика свідчить про подальше зростання інтересу українців до електротранспорту. Водночас ринок нових електромобілів дедалі більше орієнтується на китайські бренди, тоді як у сегменті імпортованих вживаних авто продовжують домінувати моделі Nissan та Tesla.

