Новий удар по Volkswagen: BYD пропонує 10 років сервісу для електромобілів

BYD дедалі активніше конкурує не лише цінами, батареями та запасом ходу, а й вартістю володіння. Як повідомляє Motor.es, у Чехії компанія запустила програму “10+1”: до 10 років безплатного планового обслуговування електромобілів і перший рік регулярної зарядки. Паралельно на офіційному медіасайті BYD оголосила про повне покриття збитків у Китаї для функцій Intelligent Parking та Urban NOA системи God’s Eye.

Китайці б’ють по головному страху покупців

Європейські бренди звикли конкурувати репутацією, дизайном, дилерською мережею та відомими шильдиками. BYD діє інакше. Компанія намагається забрати в покупця головні сумніви: скільки коштуватиме сервіс, чи не буде дорого заряджати авто, чи можна довіряти електронним асистентам і що станеться, якщо технологія помилиться.

Чеська програма “10+1” виглядає саме як удар по вартості володіння. BYD бере на себе регламентні сервісні огляди протягом максимум 10 років. Але є обмеження: програма діє до 120 місяців або до 150 000 км пробігу, залежно від того, що настане раніше. Вона покриває п’ять планових сервісних візитів.

У електромобіля немає класичного двигуна внутрішнього згоряння, мастила, свічок запалювання, ременів ГРМ чи вихлопної системи. Але планові огляди все одно потрібні: треба перевіряти гальма, підвіску, шини, систему охолодження батареї, електроніку та високовольтні компоненти.

Безплатно, але не все

Важливо не переплутати безплатне планове обслуговування з повністю безплатним утриманням автомобіля. Кампанія BYD у Чехії покриває саме регламентні огляди, передбачені виробником.

Заміна зношуваних деталей, робочих рідин, додаткова діагностика, ремонти або роботи поза межами планового сервісу оплачуються окремо. Також програма не поширюється на компактний Dolphin Surf.

Але навіть у такому форматі це сильна пропозиція. Для покупця електромобіля важливий не лише цінник у салоні, а й прогнозованість витрат після купівлі.

BYD частину витрат на сервіс бере на себе.

Ще й перший рік зарядки

У Чехії BYD додала до сервісної кампанії ще один бонус — перший рік регулярної зарядки. У компанії пояснюють це бажанням зробити перехід на електромобіль простішим: клієнт має просто їздити й користуватися авто, не думаючи про вартість планового сервісу та зарядки.

Це особливо важливо для нових ринків. У Чехії BYD продає автомобілі трохи більше року, тому бренду потрібно швидко будувати довіру. Десятирічне планове обслуговування і рік зарядки — це не просто рекламний подарунок.

Це спроба змінити саму логіку купівлі електромобіля.

Якщо раніше китайські марки часто сприймали як “дешевшу альтернативу”, то тепер BYD намагається виглядати як бренд, який знімає з клієнта частину ризиків.

У Китаї BYD пішла ще далі

На домашньому ринку компанія зробила ще один крок. BYD оголосила, що стала першим автовиробником, який пропонує повне покриття збитків одразу для двох функцій своїх систем допомоги водієві: інтелектуального паркування та Urban NOA у системі God’s Eye.

Ця гарантія діє один рік для нових покупців у Китаї, а також для чинних власників, які оновлять систему до God’s Eye 5.0. Якщо під час використання Urban NOA за правилами станеться ДТП, у якій юридична відповідальність буде на користувачі, BYD обіцяє напряму покрити всі економічні збитки.

Це нетиповий крок для автопрому. Виробники активно рекламують системи допомоги водієві, але зазвичай дуже обережно формулюють межі відповідальності. BYD, навпаки, намагається показати, що готова підкріпити довіру до власної електроніки грошима.

God’s Eye, чип XUANJI A3 і велика ставка на автономність

BYD пояснює свою впевненість масштабом системи. За даними компанії, на дорогах уже працює понад 3,15 млн автомобілів BYD з інтелектуальними системами допомоги водієві. Щодня система God’s Eye накопичує понад 124 млн миль реальних дорожніх даних, а над напрямом інтелектуального водіння працює команда з 5000 інженерів.

Разом із новою політикою покриття збитків BYD представила власний автомобільний чип XUANJI A3. Компанія називає його першим у Китаї 4-нм чипом для систем автономного водіння. Він уже запущений у масове виробництво, підтримує автономність рівнів L3 і L4, а конфігурація з трьох таких чипів може забезпечувати понад 2100 TOPS обчислювальної потужності на автомобіль.

Чому це неприємна новина для європейських брендів

Для Volkswagen, Renault, Peugeot, Opel, Hyundai, Kia та інших конкурентів це складний сигнал. Конкурувати з BYD лише ціною стає дедалі важче. Але ще складніше буде відповідати на ширшу пропозицію: електромобіль плюс сервіс, зарядка, електронні асистенти й навіть часткове фінансове покриття ризиків.

Європейські автовиробники довго мали перевагу у довірі. Покупець розумів, де обслуговувати авто, як працює гарантія, скільки приблизно коштуватиме утримання. BYD тепер намагається атакувати саме цю зону комфорту.

Чеська програма поки що локальна. Motor.es пише, що BYD Spain наразі не має інформації про запуск аналогічної кампанії в Іспанії, а офіційного підтвердження ширшого європейського масштабування немає. Але якщо такий підхід спрацює на одному ринку, його можуть випробувати й на інших.

