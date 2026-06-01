Новый удар по Volkswagen: BYD предлагает 10 лет сервиса для электромобилей

BYD все активнее конкурирует не только ценами, батареями и запасом хода, но и стоимостью владения. Как сообщает Motor.es, в Чехии компания запустила программу “10+1”: до 10 лет бесплатного планового обслуживания электромобилей и первый год регулярной зарядки. Параллельно на официальном медиасайте BYD объявила о полном покрытии убытков в Китае для функций Intelligent Parking и Urban NOA системы God's Eye.

Кстати BYD продает авто, которое проезжает 100 км без дозаправки

Китайцы бьют по главному страху покупателей

Европейские бренды привыкли конкурировать репутацией, дизайном, дилерской сетью и известными шильдиками. BYD действует иначе. Компания пытается забрать у покупателя главные сомнения: сколько будет стоить сервис, не будет ли дорого заряжать авто, можно ли доверять электронным ассистентам и что произойдет, если технология ошибется.

Чешская программа “10+1” выглядит именно как удар по стоимости владения. BYD берет на себя регламентные сервисные осмотры в течение максимум 10 лет. Но есть ограничение: программа действует до 120 месяцев или до 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Она покрывает пять плановых сервисных визитов.

У электромобиля нет классического двигателя внутреннего сгорания, масла, свечей зажигания, ремней ГРМ или выхлопной системы. Но плановые осмотры все равно нужны: надо проверять тормоза, подвеску, шины, систему охлаждения батареи, электронику и высоковольтные компоненты.

Бесплатно, но не все

Важно не перепутать бесплатное плановое обслуживание с полностью бесплатным содержанием автомобиля. Кампания BYD в Чехии покрывает именно регламентные осмотры, предусмотренные производителем.

Замена изнашиваемых деталей, рабочих жидкостей, дополнительная диагностика, ремонты или работы вне планового сервиса оплачиваются отдельно. Также программа не распространяется на компактный Dolphin Surf.

Но даже в таком формате это сильное предложение. Для покупателя электромобиля важен не только ценник в салоне, но и прогнозируемость расходов после покупки. BYD фактически говорит: часть этих расходов мы берем на себя.

Еще и первый год зарядки

В Чехии BYD добавила к сервисной кампании еще один бонус - первый год регулярной зарядки. В компании объясняют это желанием сделать переход на электромобиль проще: клиент должен просто ездить и пользоваться авто, не думая о стоимости планового сервиса и зарядки.

Это особенно важно для новых рынков. В Чехии BYD продает автомобили чуть больше года, поэтому бренду нужно быстро строить доверие. Десятилетнее плановое обслуживание и год зарядки - это не просто рекламный подарок.

Это попытка изменить саму логику покупки электромобиля.

BYD снимает с клиента часть рисков.

В Китае BYD пошла еще дальше

На домашнем рынке компания сделала еще один шаг. BYD объявила, что стала первым автопроизводителем, который предлагает полное покрытие убытков сразу для двух функций своих систем помощи водителю: интеллектуальной парковки и Urban NOA в системе God's Eye.

Эта гарантия действует один год для новых покупателей в Китае, а также для действующих владельцев, которые обновят систему до God's Eye 5.0. Если при использовании Urban NOA по правилам произойдет ДТП, в которой юридическая ответственность будет на пользователе, BYD обещает напрямую покрыть все экономические убытки.

Это нетипичный шаг для автопрома. Производители активно рекламируют системы помощи водителю, но обычно очень осторожно формулируют границы ответственности. BYD, наоборот, пытается показать, что готова подкрепить доверие к собственной электронике деньгами.

Также интересно критика BYD стоила блогеру 300 тысяч долларов штрафа

God's Eye, чип XUANJI A3 и большая ставка на автономность

BYD объясняет свою уверенность масштабом системы. По данным компании, на дорогах уже работает более 3,15 млн автомобилей BYD с интеллектуальными системами помощи водителю. Ежедневно система God's Eye накапливает более 124 млн миль реальных дорожных данных, а над направлением интеллектуального вождения работает команда из 5000 инженеров.

Вместе с новой политикой покрытия убытков BYD представила собственный автомобильный чип XUANJI A3. Компания называет его первым в Китае 4-нм чипом для систем автономного вождения. Он уже запущен в массовое производство, поддерживает автономность уровней L3 и L4, а конфигурация из трех таких чипов может обеспечивать более 2100 TOPS вычислительной мощности на автомобиль.

Почему это неприятная новость для европейских брендов

Для Volkswagen, Renault, Peugeot, Opel, Hyundai, Kia и других конкурентов это сложный сигнал. Конкурировать с BYD только ценой становится все труднее. Но еще сложнее будет отвечать на более широкое предложение: электромобиль плюс сервис, зарядка, электронные ассистенты и даже частичное финансовое покрытие рисков.

Европейские автопроизводители долго имели преимущество в доверии. Покупатель понимал, где обслуживать авто, как работает гарантия, сколько примерно будет стоить содержание. BYD теперь пытается атаковать именно эту зону комфорта.

Чешская программа пока локальная. Motor.es пишет, что BYD Spain пока нет информации о запуске аналогичной кампании в Испании, а официального подтверждения более широкого европейского масштабирования нет. Но если такой подход сработает на одном рынке, его могут опробовать и на других.

Что это значит для Украины