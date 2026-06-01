Какие электромобили чаще всего выбирают украинцы в 2026 году

По итогам января–апреля 2026 года украинский автопарк пополнился 8,5 тыс. легковых электромобилей. Об этом сообщает Укравтопром.

Большинство зарегистрированных электрокаров составляли автомобили с пробегом. За четыре месяца украинцы приобрели 6641 подержанный электромобиль, тогда как новых было зарегистрировано 1859 единиц.

Среди новых электромобилей наибольшим спросом пользовались модели китайских производителей. Лидером рынка стал BYD Leopard 3 с результатом 312 регистраций.

В пятерку самых популярных новых электрокаров также вошли:

BYD Sea Lion 06 EV - 216 автомобилей;

Volkswagen ID.UNYX - 161 автомобиль;

ZEEKR 001 - 153 автомобиля;

ZEEKR 7X - 92 автомобиля.

Структура рынка свидетельствует о росте популярности современных китайских электромобилей, которые активно конкурируют с традиционными брендами благодаря высокому уровню оснащения и привлекательной стоимости.

В сегменте подержанных электрокаров ситуация остается более традиционной. Самым популярным электромобилем с пробегом в Украине остается Nissan Leaf, который длительное время удерживает лидерские позиции благодаря доступности и относительно невысокой стоимости эксплуатации.

В ТОП-5 подержанных электромобилей вошли:

Nissan Leaf - 898 автомобилей; Tesla Model 3 - 811 автомобилей; Tesla Model Y - 788 автомобилей; Kia Niro EV - 326 автомобилей; Chevrolet Bolt - 325 автомобилей.

В целом статистика свидетельствует о дальнейшем росте интереса украинцев к электротранспорту. В то же время рынок новых электромобилей все больше ориентируется на китайские бренды, тогда как в сегменте импортируемых подержанных авто продолжают доминировать модели Nissan и Tesla.