Почему обвалился рынок электромобилей в Украине: провальные результаты мая

В мае 2026 года украинский рынок электромобилей продолжил демонстрировать отрицательную динамику. По данным “Укравтопрома”, в течение месяца в Украине было зарегистрировано 2652 транспортных средства на аккумуляторных источниках питания (BEV).

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По сравнению с маем прошлого года спрос на электрокары сократился сразу на 57%, а относительно апреля 2026 года уменьшился еще на 12%.

Основу рынка формируют подержанные электромобили

Из общего количества зарегистрированных электротранспортных средств подавляющее большинство составляли легковые автомобили.

В мае на украинские номера перешли:

2495 легковых электромобилей;

157 коммерческих электромобилей.

Среди легковушек:

новых автомобилей - 466 единиц;

подержанных - 2029 единиц.

В сегменте коммерческого электротранспорта новыми были только 10 автомобилей, тогда как остальные пришлись на импортируемую технику с пробегом.

Таким образом, более 76% всех зарегистрированных электромобилей в мае составляли подержанные машины.

Самые популярные новые электромобили мая

Лидером среди новых электрокаров стал китайский кроссовер BYD Sea Lion 06 EV, который возглавил рейтинг с результатом 64 зарегистрированных автомобиля.

В пятерку самых популярных новых моделей также вошли:

BYD Sea Lion 06 EV - 64 авто;

BYD Leopard 3 - 57 авто;

Zeekr 7X - 39 авто;

Toyota bZ4X - 30 авто;

Volkswagen ID.UNYX - 24 авто.

Примечательно, что в рейтинге доминируют китайские производители, которые активно наращивают присутствие на украинском рынке.

Лидеры среди подержанных электрокаров

На вторичном рынке безоговорочным лидером остается Nissan Leaf, который уже много лет удерживает статус самого массового электрокара в Украине.

ТОП-5 импортируемых подержанных электромобилей выглядит так:

Nissan Leaf - 310 авто;

Tesla Model Y - 262 авто;

Tesla Model 3 - 199 авто;

Chevrolet Bolt - 100 авто;

Kia Niro EV - 89 авто.

Почему рынок сокращается

Майская статистика подтверждает общее охлаждение украинского рынка электромобилей. Одной из главных причин эксперты называют изменение налоговых условий и ожидания будущих законодательных решений по импорту электротранспорта.

Кроме того, рост популярности гибридных моделей и возвращение интереса к автомобилям с бензиновыми и дизельными двигателями также влияет на структуру спроса.

Это подтверждают и общие итоги мая на рынке новых автомобилей, где доля электрокаров сократилась до 8,5%, тогда как годом ранее составляла 18,4%.

Еще одна важная причина – блэкауты. Перебои с поставками электроэнергии имеют большой риск повторения при сохранении нынешней политической ситуации.

Несмотря на резкое падение продаж, электромобили продолжают занимать важное место на украинском авторынке, а основным драйвером сегмента остается импорт подержанных моделей из США, Европы и Китая.