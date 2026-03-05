Чому слухати радіо в авто через додаток зручніше, ніж через FM-приймач

Ще донедавна слухати радіо в машині означало лише пошук частоти. Сьогодні ж достатньо смартфона та мультимедійної системи з Apple CarPlay або Android Auto — і ефір доступний без обмежень географії та сигналу, впевнені в Авто24.

FM поступово зникає з авто

Частина сучасних авто вже не має класичного FM-приймача або робить ставку на онлайн-потоки. Наприклад, у Tesla Model 3 та Tesla Model S радіо інтегроване через інтернет-сервіси. Аналогічна ситуація – у популярних в Україні електромобілів та гібридів Zeekr, BYD, Ford Mustang Mach-E тощо.

У привезених зі США автомобілів інша проблема – FM-діапазон. Українських ФМ-станцій, які мають парні хвилі, такі аудіосистеми просто не бачать. У такому випадку, щоб слухати радіо в авто, єдиним рішенням стає онлайн-додаток в смартфоні, що працює через pple CarPlay / Android Auto.

Якість звуку та стабільність

Якщо порівняти якість звучання однієї радіостанції між сигналом з радіоефіру та інтернет-додатку, то різницю відчує навіть людина без слуху. Звичайно, адже FM — це аналоговий сигнал. Перешкоди, “шипіння”, втрата хвилі при виїзді з області — знайома історія для багатьох водіїв. Через це слухати радіо без інтернету стає неможливим.

Інтернет-радіо — цифрове. У ньому якість прийому стабільна, звук чистіший, без шумів. Якщо в авто сучасна преміальна аудіосистема з багатьма динаміками, підсилювачам та сабвуфером, це відчувається особливо суттєво.

Ще один плюс інтернет-додатку – при кожному перетині регіону чи державного кордону немає потреби шукати нову частоту – вона залишається постійною всю поїздку.

Більше вибору, ніж у FM

Онлайн-радіо не обмежене передавачами. Ви можете слухати українські станції за кордоном або світові ефіри в Україні. Цього не можна зробити, якщо слухати радіо без інтернету.

Застосунки відкривають доступ до десятків і сотень станцій — музичних, новинних, тематичних.

“Слухай UA”: радіо без швів між пристроями

На українському ринку з’явився новий цифровий сервіс — “Слухай UA”. Це мультиплатформенний застосунок, який об’єднав понад 50 українських і закордонних радіостанцій.

Головна особливість — безшовний досвід. Ви можете розпочати прослуховування на комп’ютері, продовжити на смартфоні, а потім перемкнутися на аудіосистему в авто. Без додаткових налаштувань.

"Слухай UA" працює на всіх популярних платформах – мобільних застосунках для iOS та Android, а також у вебверсії. І що важливо для автовласників — легко інтегрується з Apple CarPlay та Android Auto. Керування відбувається прямо з екрана авто. Якщо ж цих систем немає, доступний спеціальний режим для смартфона “В Авто” з великими кнопками, спрощеним інтерфейсом та мінімумом відволікань.

Розумні функції застосунку

“Слухай UA” зберігає історію прослуховувань і дозволяє додавати станції в розділ “Улюблені”. Є функція розпізнавання треків — достатньо одного дотику, щоб дізнатися назву пісні.

Окрема перевага — слухати радіо в авто можна навіть при слабкому інтернет-з’єднанні. У реальних умовах українських доріг це критично важливо.

Контент у “Слухай UA” структурований за жанрами та ситуаціями — для поїздок, спорту, роботи чи відпочинку. Також можна слухати новини в аудіоформаті.

Чому слухати інтернет-радіо – нова норма

Автомобіль стає частиною цифрової екосистеми. Ми давно дивимось відео через стримінг, користуємось навігацією онлайн — логічно й радіо слухати радіо через інтернет.

FM-радіо залишиться як резервний варіант. Але якщо говорити про зручність, якість, вибір та інтеграцію з сучасним авто — додатки на кшталт “Слухай UA” вже виглядають практичнішим рішенням для щоденних поїздок.