Чому українці обирають виключно електронні посвідчення водія

В Україні продовжує зростати популярність електронних посвідчень водія. За даними Головного сервісного центру МВС, від початку 2026 року громадяни отримали понад 6,5 тисячі цифрових водійських документів. Йдеться як про посвідчення, видані вперше, так і про документи, оформлені після обміну, відновлення у разі втрати чи викрадення, а також після відкриття нових категорій.

Читайте також: Тимчасове посвідчення водія: що буде, якщо його не міняти

Електронне посвідчення водія є виключно цифровим документом, який має власні серію та номер і автоматично відображається у державних електронних сервісах, зокрема в застосунку «Дія» та Кабінеті водія. Власники такого документа можуть користуватися ним без необхідності отримувати пластиковий бланк.

Коли “права” тільки фізичні

У сервісних центрах МВС нагадують, що посвідчення водія старого зразка, видані до 2014 року, можуть не відображатися в електронних системах. У таких випадках для коректної роботи цифрових сервісів можна здійснити обмін документа. Але можна продовжити використання фізичних “прав”.

Отримати або обміняти посвідчення водія на електронне можна кількома способами: особисто у будь-якому сервісному центрі МВС, через Кабінет водія або за допомогою застосунку “Дія”. Після завершення процедури цифровий документ автоматично стає доступним в електронних сервісах.

В Україні електронні документи мають таку ж юридичну силу, як і їхні фізичні аналоги. Завдяки цьому водії можуть пред’являти посвідчення безпосередньо зі смартфона під час перевірок або отримання адміністративних послуг.

Коли електронні “права” не працюють

Разом із тим у МВС звертають увагу, що міжнародні норми поки що не врегульовують використання цифрових водійських документів за межами України. Тому під час поїздок за кордон водіям рекомендується уточнювати вимоги конкретної країни щодо форми посвідчення водія.

Розвиток електронних посвідчень є частиною ширшої цифрової трансформації державних послуг. У МВС зазначають, що цифрові документи дозволяють громадянам економити час, швидше отримувати адміністративні послуги та мати постійний доступ до необхідних документів через смартфон.

Водночас відсутність інтернет з’єднання, періодичні блекаути та кібератаки атаки на державні сервіси роблять цифрову трансформацію не надто надійною. Через низку цих та інших факторів переважна більшість водіїв продовжують використовувати фізичні носії.

Водночас відсутність інтернет з’єднання, періодичні блекаути та кібератаки атаки на державні сервіси роблять цифрову трансформацію не надто надійною. Через низку цих та інших факторів переважна більшість водіїв продовжують використовувати фізичні носії.