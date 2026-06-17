Почему украинцы выбирают исключительно электронные водительские удостоверения

В Украине продолжает расти популярность электронных водительских удостоверений. По данным Главного сервисного центра МВД, , с начала 2026 года граждане получили более 6,5 тысячи цифровых водительских удостоверений. Речь идет как об удостоверениях, выданных впервые, так и о документах, оформленных после обмена, восстановления в случае утери или кражи, а также после открытия новых категорий.

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Электронное водительское удостоверение является исключительно цифровым документом, который имеет собственную серию и номер и автоматически отображается в государственных электронных сервисах, в частности в приложении «Дия» и Кабинете водителя. Владельцы такого документа могут пользоваться им без необходимости получения пластикового бланка.

Когда- “-права” только физические

В сервисных центрах МВД напоминают, что водительские удостоверения старого образца, выданные до 2014 года, могут не отображаться в электронных системах. В таких случаях для корректной работы цифровых сервисов можно произвести обмен документа. Но можно продолжить использование физических “прав”.

Получить или обменять водительское удостоверение на электронное можно несколькими способами: лично в любом сервисном центре МВД, через «Кабинет водителя» или с помощью приложения “«Дія»”. После завершения процедуры цифровой документ автоматически становится доступным в электронных сервисах.

В Украине электронные документы имеют такую же юридическую силу, как и их бумажные аналоги. Благодаря этому водители могут предъявлять удостоверение непосредственно со смартфона во время проверок или при получении административных услуг.

Когда электронные “права” не работают

Вместе с тем в МВД обращают внимание, что международные нормы пока не регулируют использование цифровых водительских документов за пределами Украины. Поэтому во время поездок за границу водителям рекомендуется уточнять требования конкретной страны относительно формы водительского удостоверения.

Развитие электронных удостоверений является частью более широкой цифровой трансформации государственных услуг. В МВД отмечают, что цифровые документы позволяют гражданам экономить время, быстрее получать административные услуги и иметь постоянный доступ к необходимым документам через смартфон.

В то же время отсутствие интернет-соединения, периодические отключения электроэнергии и кибератаки на государственные сервисы делают цифровую трансформацию не слишком надёжной. Из-за ряда этих и других факторов подавляющее большинство водителей продолжают использовать физические носители.

В то же время отсутствие интернет-соединения, периодические отключения электроэнергии и кибератаки на государственные сервисы делают цифровую трансформацию не слишком надёжной. Из-за ряда этих и других факторов подавляющее большинство водителей продолжают использовать физические носители.