Временное водительское удостоверение: что будет, если его не обновить

В сервисных центрах МВД разъяснили важный нюанс относительно обмена водительского удостоверения, выданного впервые. Если водитель нарушал Правила дорожного движения уже после истечения двухлетнего срока действия такого документа, сдавать теоретический и практический экзамены для его обмена не требуется.

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Важно помнить, что во время действия “военного положения” можно ездить с просроченным водительским удостоверением. По действующим законам они считаются действительными. То есть обменивать 2-летнее водительское удостоверение необязательно, даже если истек срок его действия.

Какие нарушения учитываются

Первое водительское удостоверение в Украине выдается сроком на два года. По истечении этого периода документ можно обменять на временное удостоверение со сроком действия 30 лет.

При обмене учитываются только административные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, совершенные в течение этих первых двух лет с момента получения удостоверения.

Если водитель:

совершил менее трех нарушений ПДД в течение двухлетнего срока;

не обменял удостоверение сразу после истечения его срока действия;

нарушал ПДД уже после окончания двухлетнего периода,

то такие более поздние нарушения не влияют на процедуру обмена документа.

Когда экзамены все же необходимы

Повторно сдавать теоретический и практический экзамены придется только в одном случае: если в течение первых двух лет после получения водительского удостоверения было зафиксировано три или более административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Именно этот период является определяющим для принятия решения о необходимости повторной проверки знаний и навыков водителя.

Нарушения после истечения срока не учитываются

В Главном сервисном центре МВД подчеркивают: если нарушения были совершены уже после истечения двухлетнего срока действия водительского удостоверения, выданного впервые, они не являются основанием для повторной сдачи экзаменов при обмене документа.

Другими словами, значение имеет не общее количество нарушений, а то, когда именно они были совершены.

Как обменять удостоверение

Обмен водительского удостоверения можно осуществить:

в любом сервисном центре МВД независимо от места регистрации;

через электронный Кабинет водителя;

через приложение “Дія”.

После успешного обмена водитель получает удостоверение со сроком действия 30 лет.

Эта норма предусмотрена постановлением КМУ №340, которое регулирует порядок выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами.