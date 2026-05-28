Что означают коды ограничений в водительском удостоверении

В МВД объяснили значение кодов ограничений в удостоверении водителя для людей с инвалидностью. Всего этих кодов более десяти.
Какие есть коды ограничений в водительском удостоверении

Коды ограничений в водительском удостоверении

Евгений Гудущан
28 мая, 14:10
В главном сервисном центре МВД напомнили об особенностях получения и обмена водительского удостоверения для людей с инвалидностью, а также объяснили значение специальных кодов ограничений в водительских документах.

Такие отметки особенно актуальны для людей, которые получили ранения, ампутации или используют протезы и специальные приспособления для управления автомобилем.

Что означают коды ограничений

Коды ограничений - это специальные отметки, которые указываются в медицинской справке и удостоверении водителя. Они содержат информацию о состоянии здоровья человека и определяют условия, при которых разрешено управление транспортным средством.

Например, коды могут подтверждать, что водитель:

  • Управляет автомобилем в очках или контактных линзах
  • Использует слуховой аппарат
  • Имеет протез или ортез
  • Нуждается в специально переоборудованном автомобиле

В МВД отмечают, что медицинская справка является обязательной для получения водительского удостоверения впервые. При обмене удостоверения людям с инвалидностью также рекомендуют пройти медосмотр, чтобы корректно внести информацию об ограничениях и необходимые приспособления транспортного средства.

Самые распространенные коды в водительском удостоверении

Среди основных кодов ограничений:

  • 01 - средства коррекции или защиты зрения
  • 01.01 - очки
  • 01.02 - контактные линзы
  • 02 - слуховой аппарат или средство для общения
  • 03 - протезы или ортезы конечностей
  • 03.02 - протез нижней конечности

Также в удостоверении могут указываться коды по специальному оборудованию автомобиля:

  • 10 - модифицированная трансмиссия
  • 15.02 - сцепление с ручным управлением
  • 20.06 - ручной тормоз
  • 25.04 - ручной акселератор
  • 40.14 - альтернативное управление рулем одной рукой

Где и для чего указываются ограничения

Такие отметки вносятся в поле “12. Ограничения” или в графу “Особые отметки” в зависимости от формата водительского удостоверения.

Полный перечень кодов содержится в постановлении КМУ №340, которая регулирует порядок выдачи удостоверений водителя и допуск граждан к управлению транспортными средствами.

В Главном сервисном центре МВД уверяют, что внедрение таких механизмов является частью формирования безбарьерной среды и обеспечения равного доступа к государственным услугам для всех граждан.

