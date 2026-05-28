Что означают коды ограничений в водительском удостоверении

В главном сервисном центре МВД напомнили об особенностях получения и обмена водительского удостоверения для людей с инвалидностью, а также объяснили значение специальных кодов ограничений в водительских документах.

Такие отметки особенно актуальны для людей, которые получили ранения, ампутации или используют протезы и специальные приспособления для управления автомобилем.

Что означают коды ограничений

Коды ограничений - это специальные отметки, которые указываются в медицинской справке и удостоверении водителя. Они содержат информацию о состоянии здоровья человека и определяют условия, при которых разрешено управление транспортным средством.

Например, коды могут подтверждать, что водитель:

Управляет автомобилем в очках или контактных линзах

Использует слуховой аппарат

Имеет протез или ортез

Нуждается в специально переоборудованном автомобиле

В МВД отмечают, что медицинская справка является обязательной для получения водительского удостоверения впервые. При обмене удостоверения людям с инвалидностью также рекомендуют пройти медосмотр, чтобы корректно внести информацию об ограничениях и необходимые приспособления транспортного средства.

Самые распространенные коды в водительском удостоверении

Среди основных кодов ограничений:

01 - средства коррекции или защиты зрения

01.01 - очки

01.02 - контактные линзы

02 - слуховой аппарат или средство для общения

03 - протезы или ортезы конечностей

03.02 - протез нижней конечности

Также в удостоверении могут указываться коды по специальному оборудованию автомобиля:

10 - модифицированная трансмиссия

15.02 - сцепление с ручным управлением

20.06 - ручной тормоз

25.04 - ручной акселератор

40.14 - альтернативное управление рулем одной рукой

Где и для чего указываются ограничения

Такие отметки вносятся в поле “12. Ограничения” или в графу “Особые отметки” в зависимости от формата водительского удостоверения.

Полный перечень кодов содержится в постановлении КМУ №340, которая регулирует порядок выдачи удостоверений водителя и допуск граждан к управлению транспортными средствами.

В Главном сервисном центре МВД уверяют, что внедрение таких механизмов является частью формирования безбарьерной среды и обеспечения равного доступа к государственным услугам для всех граждан.