Что означают коды ограничений в водительском удостоверении

Коды ограничений в водительском удостоверении
В главном сервисном центре МВД напомнили об особенностях получения и обмена водительского удостоверения для людей с инвалидностью, а также объяснили значение специальных кодов ограничений в водительских документах.
Такие отметки особенно актуальны для людей, которые получили ранения, ампутации или используют протезы и специальные приспособления для управления автомобилем.
Что означают коды ограничений
Коды ограничений - это специальные отметки, которые указываются в медицинской справке и удостоверении водителя. Они содержат информацию о состоянии здоровья человека и определяют условия, при которых разрешено управление транспортным средством.
Например, коды могут подтверждать, что водитель:
- Управляет автомобилем в очках или контактных линзах
- Использует слуховой аппарат
- Имеет протез или ортез
- Нуждается в специально переоборудованном автомобиле
В МВД отмечают, что медицинская справка является обязательной для получения водительского удостоверения впервые. При обмене удостоверения людям с инвалидностью также рекомендуют пройти медосмотр, чтобы корректно внести информацию об ограничениях и необходимые приспособления транспортного средства.
Самые распространенные коды в водительском удостоверении
Среди основных кодов ограничений:
- 01 - средства коррекции или защиты зрения
- 01.01 - очки
- 01.02 - контактные линзы
- 02 - слуховой аппарат или средство для общения
- 03 - протезы или ортезы конечностей
- 03.02 - протез нижней конечности
Также в удостоверении могут указываться коды по специальному оборудованию автомобиля:
- 10 - модифицированная трансмиссия
- 15.02 - сцепление с ручным управлением
- 20.06 - ручной тормоз
- 25.04 - ручной акселератор
- 40.14 - альтернативное управление рулем одной рукой
Где и для чего указываются ограничения
Такие отметки вносятся в поле “12. Ограничения” или в графу “Особые отметки” в зависимости от формата водительского удостоверения.
Полный перечень кодов содержится в постановлении КМУ №340, которая регулирует порядок выдачи удостоверений водителя и допуск граждан к управлению транспортными средствами.
В Главном сервисном центре МВД уверяют, что внедрение таких механизмов является частью формирования безбарьерной среды и обеспечения равного доступа к государственным услугам для всех граждан.