Що означають коди обмежень у посвідченні водія

Коди обмежень у посвідченні водія
У головному сервісному центрі МВС нагадали про особливості отримання та обміну посвідчення водія для людей з інвалідністю, а також пояснили значення спеціальних кодів обмежень у водійських документах.
Такі позначки особливо актуальні для людей, які отримали поранення, ампутації або використовують протези та спеціальні пристосування для керування автомобілем.
Що означають коди обмежень
Коди обмежень — це спеціальні позначки, які вказуються у медичній довідці та посвідченні водія. Вони містять інформацію про стан здоров’я людини та визначають умови, за яких дозволено керування транспортним засобом.
Наприклад, коди можуть підтверджувати, що водій:
- Керує автомобілем в окулярах або контактних лінзах
- Використовує слуховий апарат
- Має протез чи ортез
- Потребує спеціально переобладнаного автомобіля
У МВС наголошують, що медична довідка є обов’язковою для отримання посвідчення водія вперше. Під час обміну посвідчення людям з інвалідністю також рекомендують пройти медогляд, аби коректно внести інформацію про обмеження та необхідні пристосування транспортного засобу.
Найпоширеніші коди у посвідченні водія
Серед основних кодів обмежень:
- 01 — засоби корекції або захисту зору
- 01.01 — окуляри
- 01.02 — контактні лінзи
- 02 — слуховий апарат або засіб для спілкування
- 03 — протези або ортези кінцівок
- 03.02 — протез нижньої кінцівки
Також у посвідченні можуть зазначатися коди щодо спеціального обладнання автомобіля:
- 10 — модифікована трансмісія
- 15.02 — зчеплення з ручним керуванням
- 20.06 — ручне гальмо
- 25.04 — ручний акселератор
- 40.14 — альтернативне керування кермом однією рукою
Де та для чого вказуються обмеження
Такі позначки вносяться у поле “12. Обмеження” або у графу “Особливі відмітки” залежно від формату посвідчення водія.
Повний перелік кодів міститься у постанові КМУ №340, яка регулює порядок видачі посвідчень водія та допуск громадян до керування транспортними засобами.
У Головному сервісному центрі МВС запевняють, що впровадження таких механізмів є частиною формування безбар’єрного середовища та забезпечення рівного доступу до державних послуг для всіх громадян.