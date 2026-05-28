Що означають коди обмежень у посвідченні водія

У головному сервісному центрі МВС нагадали про особливості отримання та обміну посвідчення водія для людей з інвалідністю, а також пояснили значення спеціальних кодів обмежень у водійських документах.

Читайте також: Керування авто після протезування: як обміняти посвідчення водія

Такі позначки особливо актуальні для людей, які отримали поранення, ампутації або використовують протези та спеціальні пристосування для керування автомобілем.

Що означають коди обмежень

Коди обмежень — це спеціальні позначки, які вказуються у медичній довідці та посвідченні водія. Вони містять інформацію про стан здоров’я людини та визначають умови, за яких дозволено керування транспортним засобом.

Наприклад, коди можуть підтверджувати, що водій:

Керує автомобілем в окулярах або контактних лінзах

Використовує слуховий апарат

Має протез чи ортез

Потребує спеціально переобладнаного автомобіля

У МВС наголошують, що медична довідка є обов’язковою для отримання посвідчення водія вперше. Під час обміну посвідчення людям з інвалідністю також рекомендують пройти медогляд, аби коректно внести інформацію про обмеження та необхідні пристосування транспортного засобу.

Найпоширеніші коди у посвідченні водія

Серед основних кодів обмежень:

01 — засоби корекції або захисту зору

01.01 — окуляри

01.02 — контактні лінзи

02 — слуховий апарат або засіб для спілкування

03 — протези або ортези кінцівок

03.02 — протез нижньої кінцівки

Також у посвідченні можуть зазначатися коди щодо спеціального обладнання автомобіля:

10 — модифікована трансмісія

15.02 — зчеплення з ручним керуванням

20.06 — ручне гальмо

25.04 — ручний акселератор

40.14 — альтернативне керування кермом однією рукою

Де та для чого вказуються обмеження

Такі позначки вносяться у поле “12. Обмеження” або у графу “Особливі відмітки” залежно від формату посвідчення водія.

Повний перелік кодів міститься у постанові КМУ №340, яка регулює порядок видачі посвідчень водія та допуск громадян до керування транспортними засобами.

У Головному сервісному центрі МВС запевняють, що впровадження таких механізмів є частиною формування безбар’єрного середовища та забезпечення рівного доступу до державних послуг для всіх громадян.