Тимчасове посвідчення водія: що буде, якщо його не міняти

У сервісних центрах МВС роз'яснили важливий нюанс щодо обміну посвідчення водія, виданого вперше. Якщо водій порушував Правила дорожнього руху вже після завершення дворічного строку дії такого документа, складати теоретичний і практичний іспити для його обміну не потрібно.

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Важливо пам’ятати шо під час дії “воєнного стану” можна їздити з протермінованим посвідченням водія. За діючими законами вони вважаються дійсними. Тобто обмінювати 2-річне посвідчення водія необов’язково, навіть якщо закінчився термін його дії.

Які порушення враховуються

Перше посвідчення водія в Україні видається строком на два роки. Після завершення цього періоду документ можна обміняти на тимчасове посвідчення зі строком дії 30 років.

Під час обміну враховуються лише адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, вчинені протягом цих перших двох років з моменту отримання посвідчення.

Якщо водій:

вчинив менше трьох порушень ПДР протягом дворічного строку;

не обміняв посвідчення одразу після завершення його дії;

порушував ПДР вже після закінчення дворічного періоду,

То такі пізніші порушення не впливають на процедуру обміну документа.

Коли іспити все ж необхідні

Повторно складати теоретичний та практичний іспити доведеться лише в одному випадку: якщо протягом перших двох років після отримання посвідчення водія було зафіксовано три або більше адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Саме цей період є визначальним для ухвалення рішення щодо необхідності повторної перевірки знань і навичок водія.

Порушення після завершення строку не враховуються

У Головному сервісному центрі МВС підкреслюють: якщо порушення були вчинені вже після закінчення дворічного строку дії посвідчення, виданого вперше, вони не є підставою для повторного складання іспитів під час обміну документа.

Іншими словами, значення має не загальна кількість порушень, а те, коли саме вони були вчинені.

Як обміняти посвідчення

Обмін посвідчення водія можна здійснити:

у будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації;

через електронний Кабінет водія;

через застосунок Дія.

Після успішного обміну водій отримує посвідчення зі строком дії 30 років.

Ця норма передбачена постановою КМУ №340, яка регулює порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.