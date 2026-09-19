Чи можна буксирувати електромобіль, якщо він зламався: є важливий нюанс

Про особливості евакуації електромобілів нагадує британське видання What Car? свіжому матеріалі про буксирування електрокарів. Видання зазначає, що повністю нерухомий електромобіль зазвичай потрібно перевозити на платформі евакуатора, щоб усі чотири колеса були відірвані від дороги.

Чому електромобіль не можна просто тягнути на тросі

У звичайного автомобіля з механічною або автоматичною коробкою передач є нейтральне положення, яке дозволяє роз'єднати колеса і силовий агрегат. Тому машину з вимкненим двигуном у багатьох випадках можна буксирувати на власних колесах.

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В електромобілі все складніше. Його колеса механічно пов'язані з електродвигуном, тому під час руху автомобіля двигун також обертається. При цьому він працює вже не лише як мотор, а й як генератор.

Саме на цьому принципі працює рекуперативне гальмування. Як раніше пояснював Auto24 у матеріалі про рекуперацію в електромобілях, електродвигун під час уповільнення може перетворювати кінетичну енергію на електричну та повертати її в батарею.

Під час звичайного руху цим процесом керує електроніка автомобіля. Коли ж вимкнений електрокар починають примусово тягнути за інший автомобіль, система не обов'язково може правильно контролювати те, що відбувається.

Що може пошкодитися

За даними What Car?, обертання електромотора під час буксирування може призвести до неконтрольованої генерації електроенергії. Це здатне спричинити перегрів двигуна, пошкодження інвертора та інших елементів електросистеми, а в найгіршому випадку створити ризик пошкодження тягової батареї.

Тому навіть якщо автомобіль перевести у режим нейтралі, це не означає, що його можна безпечно тягнути за іншим авто. В Auto24 вже розповідали з чого складається батарея електромобіля та як працює її система керування, а її пошкодження може перетворитися на дуже дорогий ремонт.

Правильний спосіб - платформа евакуатора

Найбезпечніший варіант для нерухомого електромобіля - евакуатор із платформою. Машину завантажують на кузов, і всі чотири колеса залишаються нерухомими.

Це особливо важливо, якщо електромобіль має повний привод та по одному електродвигуну на кожній осі. У такому разі традиційна схема, коли евакуатор підіймає лише одну вісь, може бути неприйнятною.

Втім, остаточний спосіб транспортування потрібно визначати за інструкцією конкретного автомобіля. Виробники можуть передбачати спеціальний транспортний або буксирувальний режим, а також конкретні правила встановлення машини на евакуатор.

А якщо електромобіль залишився без заряду

Повністю розряджена батарея не обов'язково означає, що електрокар одразу потрібно везти на евакуаторі. У деяких країнах служби допомоги вже використовують мобільні зарядні пристрої, які можуть дати машині достатньо енергії, щоб доїхати до найближчої зарядної станції.

Тому найпростіший спосіб не опинитися посеред траси з нульовим запасом ходу - заздалегідь планувати заряджання. Тим більше що в Україні мережа швидких зарядних станцій продовжує розширюватися.

Чи можна просто штовхнути електромобіль

Іноді це можливо, але лише на дуже коротку відстань і за умови, що автомобіль дозволяє увімкнути нейтральний режим.

What Car? звертає увагу ще на один нюанс: для перемикання в нейтраль та відключення стоянкового гальма може знадобитися справний 12-вольтовий акумулятор. Якщо він також розряджений, звичайні електронні органи керування автомобілем можуть не працювати.

Цікаво, що в електромобілі окремий 12-вольтовий акумулятор продовжує живити багато допоміжних систем. Auto24 пояснював, як влаштована електрична система автомобіля і навіщо електрокару батарея на 12 вольтів.

Головне правило для водія

Якщо електромобіль зламався або повністю розрядився, не варто одразу чіпляти його тросом до іншої машини. Спочатку потрібно повідомити евакуаторнику, що перед ним саме електромобіль, і перевірити в інструкції виробника процедуру транспортування.

Для повністю нерухомого автомобіля універсальним безпечним рішенням залишається евакуатор-платформа. А якщо проблема лише в розрядженій батареї, варто уточнити, чи може служба допомоги підзарядити електрокар на місці.

І головне: правило "їхати повільно, тому нічого не станеться" тут не працює. Навіть невелика швидкість під час неправильного буксирування може змусити електродвигун обертатися та створити навантаження на систему, для якого вона не призначена.