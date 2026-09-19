Можно ли буксировать электромобиль, если он сломался: есть важный нюанс

Об особенностях эвакуации электромобилей напоминает британское издание What Car? свежий материал о буксировке электрокаров. Издание отмечает, что полностью неподвижный электромобиль обычно нужно перевозить на платформе эвакуатора, чтобы все четыре колеса были оторваны от дороги.

Почему электромобиль нельзя просто тащить на тросе

У обычного автомобиля с механической или автоматической коробкой передач есть нейтральное положение, позволяющее разъединить колеса и силовой агрегат. Поэтому машину с выключенным двигателем во многих случаях можно буксировать на своих колесах.

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В электромобиле все труднее. Его колеса механически связаны с электродвигателем, поэтому при движении автомобиля двигатель также вращается. При этом он работает уже не только как мотор, но и как генератор.

Именно на этом принципе работает рекуперативное торможение. Как ранее объяснял Auto24 в материале о рекуперацию в электромобилях, электродвигатель при замедлении может превращать кинетическую энергию в электрическую и возвращать ее в батарею.

При обычном движении этим процессом управляет электроника автомобиля. Когда выключаемый электрокар начинают принудительно тянуть за другой автомобиль, система не обязательно может правильно контролировать происходящее.

Что может повредиться

По данным What Car?, вращение электромотора при буксировке может привести к неконтролируемой генерации электроэнергии. Это способно повлечь за собой перегрев двигателя, повреждение инвертора и других элементов электросистемы, а в худшем случае создать риск повреждения тяговой батареи.

Поэтому, даже если автомобиль перевести в режим нейтрали, это не означает, что его можно безопасно тянуть за другим авто. В Auto24 уже рассказывали из чего состоит батарея электромобиля и как работает ее система управления, а ее повреждение может превратиться в очень дорогостоящий ремонт.

Правильный способ – платформа эвакуатора.

Самый безопасный вариант для неподвижного электромобиля – эвакуатор с платформой. Машину загружают на кузов, и все четыре колеса остаются неподвижными.

Это особенно важно, если электромобиль имеет полный привод и по одному электродвигателю на каждой оси. В этом случае традиционная схема, когда эвакуатор поднимает только одну ось, может быть неприемлемой.

Впрочем, окончательный способ транспортировки следует определять по инструкции конкретного автомобиля. Производители могут предусматривать специальный транспортный или буксировочный режим, а также конкретные правила установки машины на эвакуатор.

А если электромобиль остался без заряда

Полностью разряженная батарея не обязательно означает, что электрокару сразу нужно везти на эвакуаторе. В некоторых странах службы помощи уже используют мобильные зарядные устройства, которые могут дать машине достаточно энергии, чтобы добраться до ближайшей зарядной станции.

Поэтому самый простой способ не оказаться посреди трассы с нулевым запасом хода – заранее планировать зарядку. Тем более что в Украине сеть быстрых зарядных станций продолжает расширяться.

Можно ли просто толкнуть электромобиль

Иногда это возможно, но на очень короткое расстояние и при условии, что автомобиль позволяет включить нейтральный режим.

What Car? обращает внимание еще на один нюанс: для переключения в нейтраль и отключения стояночного тормоза может потребоваться исправный 12-вольтовый аккумулятор. Если он также разряжен, обычные электронные органы управления автомобилем могут не работать.

Интересно, что в электромобиле отдельный 12-вольтовый аккумулятор продолжает питать многие вспомогательные системы. Auto24 объяснял, как устроена электрическая система автомобиля и зачем электрокару батарея на 12 вольт.

Главное правило для водителя

Если электромобиль сломался или полностью разрядился, не следует сразу цеплять его тросом к другой машине. Сначала нужно сообщить эвакуатору, что перед ним именно электромобиль, и проверить в инструкции производителя процедуру транспортировки.

Для полностью неподвижного автомобиля универсальным безопасным решением остается эвакуатор-платформа. А если проблема только в разряженной батарее, следует уточнить, может ли служба помощи подзарядить электрокар на месте.

И главное: правило "ехать медленно, тогда ничего не произойдет" здесь не работает. Даже небольшая скорость при неправильной буксировке может заставить электродвигатель вращаться и создать нагрузку на систему, для которой она не предназначена.