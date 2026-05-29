Чи можна отримати "права" на вантажівку не маючи "прав" на легковий автомобіль

В Головному сервісному центрі МВС пояснили, чи можна відкрити категорію С без попереднього отримання категорії В. У конторі наголосили, що чинне законодавство дозволяє одразу проходити навчання та складати іспити на вантажний транспорт без наявності “легкової” категорії.

У сервісних центрах МВС зазначають, що посвідчення водія вперше може видаватися одразу на кілька категорій, серед яких A1, A, B1, B, C1 та C. Тобто майбутній водій може відразу обрати навчання на вантажний автомобіль, якщо відповідає встановленим на території України вимогам.

Категорія С дає право керувати вантажними автомобілями з дозволеною максимальною масою понад 7,5 тонни, а також транспортними засобами з причепом масою до 750 кг. Саме ця категорія є базовою для роботи у сфері вантажних перевезень.

Для відкриття категорії С необхідно:

Досягти 18-річного віку;

Пройти навчання в акредитованій автошколі;

Успішно скласти теоретичний і практичний іспити в сервісному центрі МВС;

Отримати посвідчення водія відповідної категорії.

Які вимоги та послаблення діють зараз

Водночас у ГСЦ МВС нагадують, що для деяких інших категорій уже діють додаткові вимоги щодо стажу. Наприклад, для відкриття категорії BE необхідно мати категорію B, а для CE — попередньо відкриту категорію C.

У сервісних центрах рекомендують заздалегідь ознайомлюватися з вимогами до потрібної категорії, аби правильно спланувати навчання та уникнути зайвих труднощів під час підготовки до іспитів.

Під час дії “військового стану” можна керувати вантажівкою маючи “права” на легковий автомобіль.