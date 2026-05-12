В Україні жінки все частіше сідають за кермо вантажівок

У столичному сервісному центрі МВС відбулася консультаційна зустріч з учасницями програми OnTrack проєкту Reskilling Ukraine, які завершили навчання на категорію “С” та готуються до складання іспитів на право керування вантажним транспортом.

Наразі дев’ять жінок уже пройшли підготовку та найближчим часом складатимуть теоретичні й практичні іспити.

Майбутнім водіям пояснили особливості складання іспитів

Під час зустрічі адміністратори сервісного центру МВС детально роз’яснили процедуру складання іспитів, порядок отримання посвідчення водія та вимоги чинного законодавства.

Окрему увагу фахівці приділили типовим помилкам під час практичного іспиту. Учасницям також надали рекомендації, які мають допомогти впевненіше почуватися за кермом під час проходження випробувань.

Жінки дедалі частіше опановують професію водія вантажівки

У сервісному центрі МВС зазначають, що в Україні жінки все активніше змінюють професійний напрям та освоюють нові традиційно чоловічі спеціальності, зокрема у сфері вантажних перевезень.

Для багатьох учасниць проекту перекваліфікація стала можливістю адаптуватися до сучасних економічних викликів і забезпечити фінансову стабільність.

Одна з майбутніх водіїв понад 30 років працювала вчителем-логопедом, однак після оголошення “військового стану” та переходу на дистанційну роботу вирішила кардинально змінити професію.

Інша учасниця розповіла, що відмовилася від офісної роботи на користь професії водія вантажного транспорту через можливість отримати гнучкіший графік, вищий дохід та більше часу проводити з дитиною.

Для іспитів обирають транспорт сервісних центрів МВС

У МВС звернули увагу, що майбутні водії для складання практичних іспитів дедалі частіше обирають транспортні засоби сервісних центрів.

Там вважають, що це свідчить про довіру до технічного стану автопарку, сучасного обладнання та умов, створених для кандидатів у водії.

Жінки у традиційно чоловічих професіях

Головна мета проект Reskilling Ukraine — допомогти українцям адаптуватися до нових умов ринку праці та опанувати затребувані професії.

Також оператори ринку таксі відмічають значне зростання кількості жінок серед водіїв таксі.

Ця тенденція набиратиме обертів у випадку продовження “військового стану” та мобілізації.