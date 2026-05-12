В Украине женщины все чаще садятся за руль грузовиков

В столичном сервисном центре МВД состоялась консультационная встреча с участницами программы OnTrack проекта Reskilling Ukraine, которые завершили обучение на категорию “С” и готовятся к сдаче экзаменов на право управления грузовым транспортом.

Сейчас девять женщин уже прошли подготовку и в ближайшее время будут сдавать теоретические и практические экзамены.

Будущим водителям объяснили особенности сдачи экзаменов

Во время встречи администраторы сервисного центра МВД подробно разъяснили процедуру сдачи экзаменов, порядок получения водительского удостоверения и требования действующего законодательства.

Особое внимание специалисты уделили типичным ошибкам во время практического экзамена. Участницам также предоставили рекомендации, которые должны помочь увереннее чувствовать себя за рулем во время прохождения испытаний.

Женщины все чаще овладевают профессией водителя грузовика

В сервисном центре МВД отмечают, что в Украине женщины все активнее меняют профессиональное направление и осваивают новые традиционно мужские специальности, в частности в сфере грузовых перевозок.

Для многих участниц проекта переквалификация стала возможностью адаптироваться к современным экономическим вызовам и обеспечить финансовую стабильность.

Одна из будущих водителей более 30 лет работала учителем-логопедом, однако после объявления “военного положения” и перехода на дистанционную работу решила кардинально изменить профессию.

Другая участница рассказала, что отказалась от офисной работы в пользу профессии водителя грузового транспорта из-за возможности получить гибкий график, более высокий доход и больше времени проводить с ребенком.

Для экзаменов выбирают транспорт сервисных центров МВД

В МВД обратили внимание, что будущие водители для сдачи практических экзаменов все чаще выбирают транспортные средства сервисных центров.

Там считают, что это свидетельствует о доверии к техническому состоянию автопарка, современного оборудования и условий, созданных для кандидатов в водители.

Женщины в традиционно мужских профессиях

Главная цель проекта Reskilling Ukraine - помочь украинцам адаптироваться к новым условиям рынка труда и овладеть востребованными профессиями.

Также операторы рынка такси отмечают значительный рост количества женщин среди водителей такси.

Эта тенденция будет набирать обороты в случае продолжения “военного положения” и мобилизации.