В Україні побільшало жінок у таксі: яке місто у лідерах

Сервіс таксі Bolt зафіксував зростання кількості жінок-водійок в Україні. Найвищу частку водійок серед усіх українських міст наразі має Ужгород. Про це, як пише pravdatutnews.com розповів генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик під час подкасту «Сигнал і шум».

Ужгород став лідером за кількістю жінок-водійок

За словами представника компанії, під час поїздок в Ужгороді більшість замовлень йому виконували саме жінки-водійки. Після перевірки внутрішньої статистики в Bolt підтвердили: частка жінок серед водіїв у місті дійсно перевищує середній показник по країні.

У компанії пояснюють таку тенденцію особливостями невеликих міст. Зокрема, компактна географія та менший рівень стресу на дорогах допомагають жінкам легше адаптуватися до роботи у сфері перевезень.

Окремий сервіс для жінок

У Bolt також нагадали, що раніше компанія першою в Україні запустила окрему категорію поїздок «жінки для жінок». Ініціатива спрямована на створення комфортніших та безпечніших умов як для водіїв, так і для пасажирів.

У сервісі зазначають, що розвиток цього напрямку триває, хоча темпи залучення жінок до професії поки залишаються нижчими за очікування компанії.

Ринок таксі стикається з дефіцитом водіїв

Окремо в Bolt звернули увагу на нестачу водіїв у сфері таксі. Серед головних причин компанія називає продовження бойових дій, мобілізацію, міграцію населення, економічну нестабільність та суттєве подорожчання пального.

У компанії вважають, що залучення більшої кількості жінок до роботи у таксі може частково допомогти ринку компенсувати кадровий дефіцит.

Водночас дорожчання пального робить роботу у таксі менш вигідною і змушує піднімати ціни на послуги.