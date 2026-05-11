Що з цінами на пальне в Україні: де вигідніше заправлятись

Станом на 11 травня 2026 року великі мережі українських АЗС оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 наразі становить 74,77 грн за літр, а дизельного пального — 88,38 грн. Про це повідомляють glavcom.ua та rbc.ua.

Де найдорожче та найдешевше пальне

Найвищі ціни на бензин і дизель зафіксовані у мережах:

OKKO;

WOG;

SOCAR.

Тут бензин А-95 коштує близько 77,90 грн за літр, а дизель — 89,90 грн.

Найнижчі ціни пропонують:

Укрнафта;

БРСМ-Нафта.

У цих мережах А-95 продають приблизно за 69,5–69,9 грн.

Як змінилися ціни на різні види пального

Серед актуальних середніх цін:

бензин А-95 — 74,77 грн/л;

преміальний А-95+ — до 81,90 грн/л;

дизель — 88,38 грн/л;

преміальний дизель — до 92,90 грн/л;

автогаз — близько 48–50 грн/л.

Найдорожчий бензин А-100 наразі коштує майже 88 грн за літр.

Чому пальне продовжує дорожчати

Експерти пов’язують зростання цін одразу з кількома факторами:

продовженням агресії між США та Іраном;

подорожчанням нафти;

високою залежністю України від імпорту;

зростанням витрат на логістику;

скороченням запасів пального.

Україна — серед лідерів за темпами подорожчання дизеля. За даними ринку, Україна увійшла до десятки країн світу з найвищими темпами зростання цін на дизельне пальне.

З початку загострення ситуації на Близькому Сході дизель в Україні подорожчав на 33,9%.

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що дефіциту дизельного пального в країні наразі немає.