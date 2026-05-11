Що з цінами на пальне в Україні: де вигідніше заправлятись

Пальне
Станом на 11 травня 2026 року великі мережі українських АЗС оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 наразі становить 74,77 грн за літр, а дизельного пального — 88,38 грн. Про це повідомляють glavcom.ua та rbc.ua.
Де найдорожче та найдешевше пальне
Найвищі ціни на бензин і дизель зафіксовані у мережах:
- OKKO;
- WOG;
- SOCAR.
Тут бензин А-95 коштує близько 77,90 грн за літр, а дизель — 89,90 грн.
Найнижчі ціни пропонують:
- Укрнафта;
- БРСМ-Нафта.
У цих мережах А-95 продають приблизно за 69,5–69,9 грн.
Як змінилися ціни на різні види пального
Серед актуальних середніх цін:
- бензин А-95 — 74,77 грн/л;
- преміальний А-95+ — до 81,90 грн/л;
- дизель — 88,38 грн/л;
- преміальний дизель — до 92,90 грн/л;
- автогаз — близько 48–50 грн/л.
Найдорожчий бензин А-100 наразі коштує майже 88 грн за літр.
Чому пальне продовжує дорожчати
Експерти пов’язують зростання цін одразу з кількома факторами:
- продовженням агресії між США та Іраном;
- подорожчанням нафти;
- високою залежністю України від імпорту;
- зростанням витрат на логістику;
- скороченням запасів пального.
Україна — серед лідерів за темпами подорожчання дизеля. За даними ринку, Україна увійшла до десятки країн світу з найвищими темпами зростання цін на дизельне пальне.
З початку загострення ситуації на Близькому Сході дизель в Україні подорожчав на 33,9%.
Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що дефіциту дизельного пального в країні наразі немає.