Кешбек на пальне продовжили, але скоротили вдвічі: що змінюється з травня

КМУ продовжив дію програми компенсації витрат на пальне до 31 травня 2026 року. Водночас ключову умову змінено: максимальний кешбек зменшено з 1000 грн до 500 грн на місяць на одну особу. Про це пише enkorr.ua.

Нові умови програми

За даними Мінекономіки, з 1 травня діють такі ставки компенсації:

15% — дизельне пальне

10% — бензин

5% — автогаз

У грошовому еквіваленті це дає приблизну економію від 2 до 13 грн на літрі залежно від виду пального.

Чому зменшили виплати

Уряд пояснює рішення прагненням:

зробити програму більш адресною

охопити більшу кількість користувачів

збалансувати бюджетні витрати

Фактично, більшість учасників і раніше не використовували повний ліміт у 1000 грн, тому зниження до 500 грн не повинно критично вплинути на споживача програми.

Масштаб програми

Станом на кінець квітня:

понад 2 млн українців уже скористалися програмою

підключено 219 мереж АЗС

Це забезпечує майже повне покриття території країни.

Різке зростання цін

Рішення про продовження кешбеку ухвалене на фоні суттєвого подорожчання пального:

бензин у роздробі — близько 72,44 грн/л (+10,6 грн)

дизель — 88,07 грн/л (+26,5 грн)

автогаз — 48,80 грн/л (+10,3 грн)

Пікові ціни на дизель сягали понад 91 грн/л.

Практичний ефект для водія

Навіть із зменшеним лімітом кешбек залишається інструментом економії:

частково компенсує різке зростання цін

дозволяє перерозподілити витрати домогосподарств

працює як короткострокова соціальна підтримка

Однак варто враховувати, що при активному використанні авто новий ліміт у 500 грн буде вичерпуватися значно швидше.

Що зміниться фактично