Укр
Ру

Кешбек на пальне продовжили, але скоротили вдвічі: що змінюється з травня

Максимальний розмір кешбеку на пальне зменшено до 500 грн. Наскільки актуальними будуть такі заходи з боку української влади побачимо найближчим часом.
ФОТО: freepik.com|

Пальне

Євген Гудущан
30 квітня, 14:00
logo0
logo0 хв

КМУ продовжив дію програми компенсації витрат на пальне до 31 травня 2026 року. Водночас ключову умову змінено: максимальний кешбек зменшено з 1000 грн до 500 грн на місяць на одну особу. Про це пише enkorr.ua.

Нові умови програми

За даними Мінекономіки, з 1 травня діють такі ставки компенсації:

  • 15% — дизельне пальне
  • 10% — бензин
  • 5% — автогаз

У грошовому еквіваленті це дає приблизну економію від 2 до 13 грн на літрі залежно від виду пального.

Чому зменшили виплати

Уряд пояснює рішення прагненням:

  • зробити програму більш адресною
  • охопити більшу кількість користувачів
  • збалансувати бюджетні витрати

Фактично, більшість учасників і раніше не використовували повний ліміт у 1000 грн, тому зниження до 500 грн не повинно критично вплинути на споживача програми.

Масштаб програми

Станом на кінець квітня:

  • понад 2 млн українців уже скористалися програмою
  • підключено 219 мереж АЗС

Це забезпечує майже повне покриття території країни.

Різке зростання цін

Рішення про продовження кешбеку ухвалене на фоні суттєвого подорожчання пального:

  • бензин у роздробі — близько 72,44 грн/л (+10,6 грн)
  • дизель — 88,07 грн/л (+26,5 грн)
  • автогаз — 48,80 грн/л (+10,3 грн)

Пікові ціни на дизель сягали понад 91 грн/л.

Практичний ефект для водія

Навіть із зменшеним лімітом кешбек залишається інструментом економії:

  • частково компенсує різке зростання цін
  • дозволяє перерозподілити витрати домогосподарств
  • працює як короткострокова соціальна підтримка

Однак варто враховувати, що при активному використанні авто новий ліміт у 500 грн буде вичерпуватися значно швидше.

Що зміниться фактично

  • Програма кешбеку на пальне переходить у дуже стриманий формат.
  • Влада фактично робить ставку не на вигоду для окремого водія, а на ширше охоплення в умовах високих цін на паливо.
  • Максимальний розмір кешбеку у 500 гривень зробить цю програму менш актуальною.
#Головні новини #Новини #Автобізнес