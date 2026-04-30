Кешбек на пальне продовжили, але скоротили вдвічі: що змінюється з травня

Пальне
КМУ продовжив дію програми компенсації витрат на пальне до 31 травня 2026 року. Водночас ключову умову змінено: максимальний кешбек зменшено з 1000 грн до 500 грн на місяць на одну особу. Про це пише enkorr.ua.
Нові умови програми
За даними Мінекономіки, з 1 травня діють такі ставки компенсації:
- 15% — дизельне пальне
- 10% — бензин
- 5% — автогаз
У грошовому еквіваленті це дає приблизну економію від 2 до 13 грн на літрі залежно від виду пального.
Чому зменшили виплати
Уряд пояснює рішення прагненням:
- зробити програму більш адресною
- охопити більшу кількість користувачів
- збалансувати бюджетні витрати
Фактично, більшість учасників і раніше не використовували повний ліміт у 1000 грн, тому зниження до 500 грн не повинно критично вплинути на споживача програми.
Масштаб програми
Станом на кінець квітня:
- понад 2 млн українців уже скористалися програмою
- підключено 219 мереж АЗС
Це забезпечує майже повне покриття території країни.
Різке зростання цін
Рішення про продовження кешбеку ухвалене на фоні суттєвого подорожчання пального:
- бензин у роздробі — близько 72,44 грн/л (+10,6 грн)
- дизель — 88,07 грн/л (+26,5 грн)
- автогаз — 48,80 грн/л (+10,3 грн)
Пікові ціни на дизель сягали понад 91 грн/л.
Практичний ефект для водія
Навіть із зменшеним лімітом кешбек залишається інструментом економії:
- частково компенсує різке зростання цін
- дозволяє перерозподілити витрати домогосподарств
- працює як короткострокова соціальна підтримка
Однак варто враховувати, що при активному використанні авто новий ліміт у 500 грн буде вичерпуватися значно швидше.
Що зміниться фактично
- Програма кешбеку на пальне переходить у дуже стриманий формат.
- Влада фактично робить ставку не на вигоду для окремого водія, а на ширше охоплення в умовах високих цін на паливо.
- Максимальний розмір кешбеку у 500 гривень зробить цю програму менш актуальною.