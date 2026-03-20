Ціни на пальне зросли синхронно з запуском "паливного" кешбеку

У день запуску державної програми «паливного» кешбеку в Україні зафіксовано різке зростання роздрібних цін на пальне. Вартість на автозаправних станціях піднялася в середньому на 3–4 гривні за літр, повідомляють місцеві телеграм канали.

Читайте також: Запрацював кешбек на пальне: як отримати компенсацію

Скільки тепер коштує пальне

Станом на сьогодні:

дизельне пальне подорожчало майже до 88 грн/л ;

; бензин А-95 — до 78 грн/л.

Таким чином, фактичне зростання цін нівелює ефект від запровадженої компенсаційної програми.

Як працює кешбек

З 20 березня в Україні діє система повернення частини витрат на пальне:

15% — за дизель;

10% — за бензин;

5% — за автогаз.

У перерахунку це становить приблизно від 2 до 11 гривень на літрі. Максимальна сума компенсації обмежена 1000 гривнями на місяць для одного користувача. Програма діятиме до 1 травня 2026 року.

Умови отримання

Щоб отримати кешбек, необхідно оплачувати пальне безпосередньо на АЗС із використанням відповідної банківської картки.

Важливо: оплата через мобільні застосунки АЗС не дає права на компенсацію. Кошти не можна зняти готівкою — вони доступні лише для безготівкових витрат на обмежену категорію товарів та послуг.

Контекст і висновок

Збіг у часі запуску кешбеку та зростання цін викликає дискусії щодо реального ефекту програми. Формально керівництво держави намагається частково компенсувати витрати водіїв, але насправді ринок реагує підвищенням цін і збільшенням тиску на споживачів.