Цены на топливо выросли синхронно с запуском "топливного" кэшбэка

В день запуска государственной программы "топливного" кэшбэка в Украине зафиксирован резкий рост розничных цен на горючее. Стоимость на автозаправочных станциях поднялась в среднем на 3–4 гривны за литр, сообщают местные телеграм каналы.

Сколько теперь стоит топливо

По состоянию на сегодня:

дизельное топливо подорожало почти до 88 грн/л ;

; бензин А-95 - до 78 грн/л.

Таким образом, фактический рост цен нивелирует эффект от введенной компенсационной программы.

Как работает кэшбек

С 20 марта в Украине действует система возврата части расходов на топливо:

15% - за дизель;

10% - за бензин;

5% - за автогаз.

В пересчете это составляет примерно от 2 до 11 гривен на литре. Максимальная сумма компенсации ограничена 1000 гривнами в месяц для одного пользователя. Программа будет действовать до 1 мая 2026 года.

Условия получения

Чтобы получить кэшбек, необходимо оплачивать топливо непосредственно на АЗС с использованием соответствующей банковской карты.

Важно: оплата через мобильные приложения АЗС не дает права на компенсацию. Средства нельзя снять наличными - они доступны только для безналичных расходов на ограниченную категорию товаров и услуг.

Контекст и вывод

Совпадение во времени запуска кэшбэка и роста цен вызывает дискуссии относительно реального эффекта программы. Формально руководство государства пытается частично компенсировать расходы водителей, но на самом деле рынок реагирует повышением цен и увеличением давления на потребителей.