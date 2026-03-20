Цены на топливо выросли синхронно с запуском "топливного" кэшбэка

Горючее
В день запуска государственной программы "топливного" кэшбэка в Украине зафиксирован резкий рост розничных цен на горючее. Стоимость на автозаправочных станциях поднялась в среднем на 3–4 гривны за литр, сообщают местные телеграм каналы.
Сколько теперь стоит топливо
По состоянию на сегодня:
- дизельное топливо подорожало почти до 88 грн/л;
- бензин А-95 - до 78 грн/л.
Таким образом, фактический рост цен нивелирует эффект от введенной компенсационной программы.
Как работает кэшбек
С 20 марта в Украине действует система возврата части расходов на топливо:
- 15% - за дизель;
- 10% - за бензин;
- 5% - за автогаз.
В пересчете это составляет примерно от 2 до 11 гривен на литре. Максимальная сумма компенсации ограничена 1000 гривнами в месяц для одного пользователя. Программа будет действовать до 1 мая 2026 года.
Условия получения
Чтобы получить кэшбек, необходимо оплачивать топливо непосредственно на АЗС с использованием соответствующей банковской карты.
Важно: оплата через мобильные приложения АЗС не дает права на компенсацию. Средства нельзя снять наличными - они доступны только для безналичных расходов на ограниченную категорию товаров и услуг.
Контекст и вывод
Совпадение во времени запуска кэшбэка и роста цен вызывает дискуссии относительно реального эффекта программы. Формально руководство государства пытается частично компенсировать расходы водителей, но на самом деле рынок реагирует повышением цен и увеличением давления на потребителей.