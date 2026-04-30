Кэшбэк на топливо продлили, но сократили вдвое: что меняется с мая

Максимальный размер кэшбэка на топливо уменьшен до 500 грн. Насколько актуальными будут такие меры со стороны украинской власти увидим в ближайшее время.
Евгений Гудущан
КМУ продлил действие программы компенсации расходов на топливо до 31 мая 2026 года. В то же время ключевое условие изменено: максимальный кэшбек уменьшен с 1000 грн до 500 грн в месяц на одного человека. Об этом пишет enkorr.ua.

Новые условия программы

По данным Минэкономики, с 1 мая действуют следующие ставки компенсации:

  • 15% - дизельное топливо
  • 10% - бензин
  • 5% - автогаз

В денежном эквиваленте это дает приблизительную экономию от 2 до 13 грн на литре в зависимости от вида топлива.

Почему уменьшили выплаты

Правительство объясняет решение стремлением:

  • сделать программу более адресной
  • охватить большее количество пользователей
  • сбалансировать бюджетные расходы

Фактически, большинство участников и раньше не использовали полный лимит в 1000 грн, поэтому снижение до 500 грн не должно критически повлиять на потребителя программы.

Масштаб программы

По состоянию на конец апреля:

  • более 2 млн украинцев уже воспользовались программой
  • подключено 219 сетей АЗС

Это обеспечивает почти полное покрытие территории страны.

Резкий рост цен

Решение о продлении кэшбэка принято на фоне существенного подорожания топлива:

  • бензин в рознице - около 72,44 грн/л (+10,6 грн)
  • дизель - 88,07 грн/л (+26,5 грн)
  • автогаз - 48,80 грн/л (+10,3 грн)

Пиковые цены на дизель достигали более 91 грн/л.

Практический эффект для водителя

Даже с уменьшенным лимитом кэшбек остается инструментом экономии:

  • частично компенсирует резкий рост цен
  • позволяет перераспределить расходы домохозяйств
  • работает как краткосрочная социальная поддержка

Однако стоит учитывать, что при активном использовании авто новый лимит в 500 грн будет исчерпываться значительно быстрее.

Что изменится фактически

  • Программа кэшбэка на топливо переходит в очень сдержанный формат.
  • Власть фактически делает ставку не на выгоду для отдельного водителя, а на более широкий охват в условиях высоких цен на топливо.
  • Максимальный размер кэшбека в 500 гривен сделает эту программу менее актуальной.
