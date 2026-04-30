Кэшбэк на топливо продлили, но сократили вдвое: что меняется с мая

Горючее
КМУ продлил действие программы компенсации расходов на топливо до 31 мая 2026 года. В то же время ключевое условие изменено: максимальный кэшбек уменьшен с 1000 грн до 500 грн в месяц на одного человека. Об этом пишет enkorr.ua.
Новые условия программы
По данным Минэкономики, с 1 мая действуют следующие ставки компенсации:
- 15% - дизельное топливо
- 10% - бензин
- 5% - автогаз
В денежном эквиваленте это дает приблизительную экономию от 2 до 13 грн на литре в зависимости от вида топлива.
Почему уменьшили выплаты
Правительство объясняет решение стремлением:
- сделать программу более адресной
- охватить большее количество пользователей
- сбалансировать бюджетные расходы
Фактически, большинство участников и раньше не использовали полный лимит в 1000 грн, поэтому снижение до 500 грн не должно критически повлиять на потребителя программы.
Масштаб программы
По состоянию на конец апреля:
- более 2 млн украинцев уже воспользовались программой
- подключено 219 сетей АЗС
Это обеспечивает почти полное покрытие территории страны.
Резкий рост цен
Решение о продлении кэшбэка принято на фоне существенного подорожания топлива:
- бензин в рознице - около 72,44 грн/л (+10,6 грн)
- дизель - 88,07 грн/л (+26,5 грн)
- автогаз - 48,80 грн/л (+10,3 грн)
Пиковые цены на дизель достигали более 91 грн/л.
Практический эффект для водителя
Даже с уменьшенным лимитом кэшбек остается инструментом экономии:
- частично компенсирует резкий рост цен
- позволяет перераспределить расходы домохозяйств
- работает как краткосрочная социальная поддержка
Однако стоит учитывать, что при активном использовании авто новый лимит в 500 грн будет исчерпываться значительно быстрее.
Что изменится фактически
- Программа кэшбэка на топливо переходит в очень сдержанный формат.
- Власть фактически делает ставку не на выгоду для отдельного водителя, а на более широкий охват в условиях высоких цен на топливо.
- Максимальный размер кэшбека в 500 гривен сделает эту программу менее актуальной.