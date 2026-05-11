Что с ценами на топливо в Украине: где выгоднее заправляться

По состоянию на 11 мая 2026 года крупные сети украинских АЗС обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 сейчас составляет 74,77 грн за литр, а дизельного топлива - 88,38 грн. Об этом сообщают glavcom.ua и rbc.ua.

Читайте также: Кэшбек на топливо продлили, но сократили вдвое: что меняется с мая

Где самое дорогое и самое дешевое топливо

Самые высокие цены на бензин и дизель зафиксированы в сетях:

OKKO;

WOG;

SOCAR.

Здесь бензин А-95 стоит около 77,90 грн за литр, а дизель - 89,90 грн.

Самые низкие цены предлагают:

Укрнафта;

БРСМ-Нафта.

В этих сетях А-95 продают примерно за 69,5–69 69,9 грн.

Как изменились цены на различные виды топлива

Среди актуальных средних цен:

бензин А-95 - 74,77 грн/л;

премиальный А-95+ - до 81,90 грн/л;

дизель - 88,38 грн/л;

премиальный дизель - до 92,90 грн/л;

автогаз - около 48–50 грн/л.

Самый дорогой бензин А-100 сейчас стоит почти 88 грн за литр.

Почему топливо продолжает дорожать

Эксперты связывают рост цен сразу с несколькими факторами:

продолжением агрессии между США и Ираном;

подорожанием нефти;

высокой зависимостью Украины от импорта;

ростом расходов на логистику;

сокращением запасов топлива.

Украина - среди лидеров по темпам подорожания дизеля. По данным рынка, Украина вошла в десятку стран мира с самыми высокими темпами роста цен на дизельное топливо.

С начала обострения ситуации на Ближнем Востоке дизель в Украине подорожал на 33,9%.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что дефицита дизельного топлива в стране пока нет.