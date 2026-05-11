Что с ценами на топливо в Украине: где выгоднее заправляться

Цены на топливо в Украине снова растут. Бензин, дизель и газ дорожают в большинстве сетей, однако разница между сетями остается.
Евгений Гудущан
11 мая, 18:20
По состоянию на 11 мая 2026 года крупные сети украинских АЗС обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 сейчас составляет 74,77 грн за литр, а дизельного топлива - 88,38 грн. Об этом сообщают glavcom.ua и rbc.ua.

Где самое дорогое и самое дешевое топливо

Самые высокие цены на бензин и дизель зафиксированы в сетях:

  • OKKO;
  • WOG;
  • SOCAR.

Здесь бензин А-95 стоит около 77,90 грн за литр, а дизель - 89,90 грн.

Самые низкие цены предлагают:

  • Укрнафта;
  • БРСМ-Нафта.

В этих сетях А-95 продают примерно за 69,5–69 69,9 грн.

Как изменились цены на различные виды топлива

Среди актуальных средних цен:

  • бензин А-95 - 74,77 грн/л;
  • премиальный А-95+ - до 81,90 грн/л;
  • дизель - 88,38 грн/л;
  • премиальный дизель - до 92,90 грн/л;
  • автогаз - около 48–50 грн/л.

Самый дорогой бензин А-100 сейчас стоит почти 88 грн за литр.

Почему топливо продолжает дорожать

Эксперты связывают рост цен сразу с несколькими факторами:

  • продолжением агрессии между США и Ираном;
  • подорожанием нефти;
  • высокой зависимостью Украины от импорта;
  • ростом расходов на логистику;
  • сокращением запасов топлива.

Украина - среди лидеров по темпам подорожания дизеля. По данным рынка, Украина вошла в десятку стран мира с самыми высокими темпами роста цен на дизельное топливо.

С начала обострения ситуации на Ближнем Востоке дизель в Украине подорожал на 33,9%.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что дефицита дизельного топлива в стране пока нет.

