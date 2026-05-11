Что с ценами на топливо в Украине: где выгоднее заправляться

По состоянию на 11 мая 2026 года крупные сети украинских АЗС обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 сейчас составляет 74,77 грн за литр, а дизельного топлива - 88,38 грн. Об этом сообщают glavcom.ua и rbc.ua.
Где самое дорогое и самое дешевое топливо
Самые высокие цены на бензин и дизель зафиксированы в сетях:
- OKKO;
- WOG;
- SOCAR.
Здесь бензин А-95 стоит около 77,90 грн за литр, а дизель - 89,90 грн.
Самые низкие цены предлагают:
- Укрнафта;
- БРСМ-Нафта.
В этих сетях А-95 продают примерно за 69,5–69 69,9 грн.
Как изменились цены на различные виды топлива
Среди актуальных средних цен:
- бензин А-95 - 74,77 грн/л;
- премиальный А-95+ - до 81,90 грн/л;
- дизель - 88,38 грн/л;
- премиальный дизель - до 92,90 грн/л;
- автогаз - около 48–50 грн/л.
Самый дорогой бензин А-100 сейчас стоит почти 88 грн за литр.
Почему топливо продолжает дорожать
Эксперты связывают рост цен сразу с несколькими факторами:
- продолжением агрессии между США и Ираном;
- подорожанием нефти;
- высокой зависимостью Украины от импорта;
- ростом расходов на логистику;
- сокращением запасов топлива.
Украина - среди лидеров по темпам подорожания дизеля. По данным рынка, Украина вошла в десятку стран мира с самыми высокими темпами роста цен на дизельное топливо.
С начала обострения ситуации на Ближнем Востоке дизель в Украине подорожал на 33,9%.
Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что дефицита дизельного топлива в стране пока нет.