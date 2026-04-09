Чи можна в квітні їздити на зимових шинах, якщо пішов сніг

Квітневий сніг вкотре поставив водіїв перед непростим вибором: залишатися на зимовій гумі чи вже переходити на літню. І головне питання — чи загрожує штраф за “не той” сезон шин. Як пояснюють для Авто24 юристи та профільні експерти, саме за факт використання зимових шин у теплу пору року штрафу в Україні немає.

До речі Який штраф може отримати автовласник за шини, які не відповідають законодавству

Закон не карає за сезон, але є нюанс

Українське законодавство не прив’язує використання шин до календаря. Тобто формально ніхто не зобов’язує водія змінювати гуму у конкретну дату. Це питання рекомендацій і безпеки, а не прямої заборони.

Українське законодавство напряму не забороняє використовувати зимові шини влітку, - говорить адвокат Євген Буліменко, - Так само, до речі, і навпаки - немає прямої законодавчої норми, що забороняла б автовласнику їздити взимку на літніх покришках.

Однак це не означає, що можна ігнорувати технічний стан автомобіля. Якщо шини зношені, мають пошкодження або не відповідають базовим вимогам, поліція має повне право оштрафувати водія. І саме тут криється головна різниця: карають не за “зиму чи літо”, а за небезпечний стан авто.

Окрім того, в Україні постійно відбуваються намагання запровадити таке покарання. Зокрема, Перший заступник голови Патрульної поліції Олексій Білошицький ще два роки тому сказав:

Ми ще до повномасштабної війни почали роботу саме щодо унормування питання заміни резини по сезону і зараз такий законопроект зареєстрований. Нас підтримує в цьому ряд депутатів, але поки що до цього питання не дійшли і я думаю, що цієї зими навряд чи дійдуть.

Чому зимова гума влітку — не найкраща ідея

Навіть без штрафів зимові шини у теплу погоду створюють ризики.

Річ у тім, що їхній склад значно м’якший, ніж у літніх. На холоді це перевага, але при температурі вище +7°C така гума починає працювати гірше. Автомобіль гірше тримає дорогу, гальмівний шлях збільшується, а сама гума зношується значно швидше.

У місті це може бути не так помітно, але на швидкості різниця стає критичною. Саме тому більшість експертів радять не затягувати зі зміною шин, щойно погода стабілізується.

Можливі проблеми після ДТП

Окремий важливий момент — це наслідки у разі аварії.

Хоча прямого штрафу за “невідповідну” гуму немає, її використання може стати аргументом проти водія під час розгляду ДТП. Якщо експертиза встановить, що саме шини не відповідали погодним умовам і це вплинуло на керованість чи гальмівний шлях, водія можуть визнати частково або повністю винним.

Крім того, питання можуть виникнути і у страхової компанії. У деяких випадках страховик може спробувати зменшити виплату або навіть відмовити у відшкодуванні, якщо буде доведено, що водій експлуатував авто з підвищеним ризиком через невідповідні шини.

Якщо ДТП сталась через невідповідні шини, страхова компанія може відмовитись від виплати відшкодування. Фото Freepik.

Сніг у квітні: коли логіка важливіша за календар

Останні роки показують, що весна в Україні може бути дуже непередбачуваною. І квітневий сніг цьогоріч — вже не виняток, а радше тенденція.

У таких умовах поспішати з переходом на літню гуму — не завжди правильне рішення. Кілька холодних днів або нічні заморозки можуть зробити літні шини небезпечними. В таких умовах непогано працюють всесезонні шини.

Тому водіям доводиться балансувати між рекомендаціями і реальністю. І тут діє просте правило: орієнтуватися не на дату, а на температуру і дорожні умови.

Коли все ж варто “перевзуватись”

Фахівці зазвичай радять міняти гуму тоді, коли середньодобова температура стабільно перевищує +7°C. Саме в таких умовах літні шини починають працювати ефективніше, ніж зимові.

Якщо ж погода нестабільна, краще трохи почекати. Кілька зайвих днів на зимовій гумі не створять критичних проблем, тоді як неправильний вибір шин у сніг або мороз може мати серйозні наслідки.

Також цікаво коли міняти зимові шини на літні

Висновок

Їзда на зимовій гумі влітку в Україні – це не порушення Правил дорожнього руху.

Сьогодні водіям доводиться враховувати не лише правила, а й реальні умови на дорогах. І якщо погода підкидає сюрпризи, як цього квітня, здоровий глузд часто важливіший за формальні рекомендації.