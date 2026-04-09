Можно ли в апреле ездить на зимних шинах, если пошел снег

Апрельский снег в очередной раз поставил водителей перед непростым выбором: оставаться на зимней резине или уже переходить на летнюю. И главный вопрос - грозит ли штраф за “не тот” сезон шин. Как объясняют для Авто24 юристы и профильные эксперты, именно за факт использования зимних шин в теплое время года штрафа в Украине нет.

Закон не наказывает за сезон, но есть нюанс

Украинское законодательство не привязывает использование шин к календарю. То есть формально никто не обязывает водителя менять резину в конкретную дату. Это вопрос рекомендаций и безопасности, а не прямого запрета.

Украинское законодательство напрямую не запрещает использовать зимние шины летом, - говорит адвокат Евгений Булименко, - Так же, кстати, и наоборот - нет прямой законодательной нормы, что запрещала бы автовладельцу ездить зимой на летних покрышках.

Однако это не означает, что можно игнорировать техническое состояние автомобиля. Если шины изношены, имеют повреждения или не соответствуют базовым требованиям, полиция имеет полное право оштрафовать водителя. И именно здесь кроется главная разница: наказывают не за “зиму или лето”, а за опасное состояние авто.

Кроме того, в Украине постоянно происходят попытки ввести такое наказание. В частности, Первый заместитель председателя Патрульной полиции Алексей Билошицкий еще два года назад сказал:

Мы еще до полномасштабной войны начали работу именно по нормированию вопроса замены резины по сезону и сейчас такой законопроект зарегистрирован. Нас поддерживает в этом ряд депутатов, но пока что до этого вопроса не дошли и я думаю, что этой зимой вряд ли дойдут.

Почему зимняя резина летом - не лучшая идея

Даже без штрафов зимние шины в теплую погоду создают риски.

Дело в том, что их состав значительно мягче, чем у летних. На холоде это преимущество, но при температуре выше +7°C такая резина начинает работать хуже. Автомобиль хуже держит дорогу, тормозной путь увеличивается, а сама резина изнашивается значительно быстрее.

В городе это может быть не так заметно, но на скорости разница становится критической. Именно поэтому большинство экспертов советуют не затягивать со сменой шин, как только погода стабилизируется.

Возможные проблемы после ДТП

Отдельный важный момент - это последствия в случае аварии.

Хотя прямого штрафа за “неподходящую” резину нет, ее использование может стать аргументом против водителя при рассмотрении ДТП. Если экспертиза установит, что именно шины не соответствовали погодным условиям и это повлияло на управляемость или тормозной путь, водителя могут признать частично или полностью виновным.

Кроме того, вопросы могут возникнуть и у страховой компании. В некоторых случаях страховщик может попытаться уменьшить выплату или даже отказать в возмещении, если будет доказано, что водитель эксплуатировал авто с повышенным риском из-за неподходящих шин.

Если ДТП произошло из-за неподходящих шин, страховая компания может отказаться от выплаты возмещения.

Снег в апреле: когда логика важнее календаря

Последние годы показывают, что весна в Украине может быть очень непредсказуемой. И апрельский снег в этом году - уже не исключение, а скорее тенденция.

В таких условиях спешить с переходом на летнюю резину - не всегда правильное решение. Несколько холодных дней или ночные заморозки могут сделать летние шины опасными. В таких условиях неплохо работают всесезонные шины.

Поэтому водителям приходится балансировать между рекомендациями и реальностью. И здесь действует простое правило: ориентироваться не на дату, а на температуру и дорожные условия.

Когда все же стоит “переобуваться”

Специалисты обычно советуют менять резину тогда, когда среднесуточная температура стабильно превышает +7°C. Именно в таких условиях летние шины начинают работать эффективнее, чем зимние.

Если же погода нестабильная, лучше немного подождать. Несколько лишних дней на зимней резине не создадут критических проблем, тогда как неправильный выбор шин в снег или мороз может иметь серьезные последствия.

Вывод

Езда на зимней резине летом в Украине – это не нарушение Правил дорожного движения.

Сегодня водителям приходится учитывать не только правила, но и реальные условия на дорогах. И если погода подбрасывает сюрпризы, как в этом апреле, здравый смысл часто важнее формальных рекомендаций.