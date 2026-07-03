Чи потрібно показувати автомобіль експерту при його перереєстрації: пояснення МВС

Головний сервісний центр МВС роз'яснив, у яких випадках під час перереєстрації транспортного засобу потрібно доставляти автомобіль до сервісного центру. У більшості стандартних реєстраційних процедур огляд транспортного засобу не потрібен.

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Як зазначають у ГСЦ МВС, відповідно до постанови КМУ № 1388 експертне дослідження транспортного засобу під час перереєстрації проводиться за бажанням власника. Обов'язковим воно залишається лише при першій реєстрації вживаних транспортних засобів, ввезених з-за кордону.

Тому під час перереєстрації у зв'язку зі зміною власника, оформленням договорів купівлі-продажу, дарування, міни або з інших поширених підстав надавати автомобіль до сервісного центру МВС не потрібно.

Коли показувати автомобіль експерту все ж потрібно

Водночас законодавством передбачено кілька випадків, коли огляд транспортного засобу є обов'язковим. Це стосується автомобілів, у конструкцію яких були внесені зміни, проведено переобладнання, замінено кузов або інші номерні складові частини. У таких ситуаціях транспортний засіб підлягає відповідній перевірці.

Як відбувається перереєстрація

Для перереєстрації власник або його уповноважений представник може звернутися до будь-якого сервісного центру МВС незалежно від місця проживання чи реєстрації. Під час оформлення адміністратор перевіряє подані документи, здійснює необхідні перевірки за державними реєстрами та інформаційними базами, після чого видає нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Для отримання послуги необхідно підготувати:

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, який підтверджує правомірність набуття транспортного засобу;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

інші документи, якщо вони передбачені конкретною підставою для перереєстрації.

У разі відчуження автомобіля між фізичними особами договір купівлі-продажу можна оформити безпосередньо в сервісному центрі МВС. Це дає змогу одночасно укласти договір і одразу перереєструвати транспортний засіб на нового власника.