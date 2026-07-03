Нужно ли показывать автомобиль эксперту при его перерегистрации: разъяснение МВД

Перерегистрация автомобиля происходит без его осмотра
Главный сервисный центр МВД разъяснил, в каких случаях при перерегистрации транспортного средства необходимо доставить автомобиль в сервисный центр. В большинстве стандартных регистрационных процедур осмотр транспортного средства не требуется.
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Как отмечают в ГСЦ МВД, в соответствии с постановлением КМУ № 1388 экспертиза транспортного средства при перерегистрации проводится по желанию владельца. Оно остается обязательным только при первой регистрации подержанных транспортных средств, ввезенных из-за рубежа.
Поэтому при перерегистрации в связи со сменой владельца, оформлением договоров купли-продажи, дарения, мены или по другим распространенным основаниям предоставлять автомобиль в сервисный центр МВД не требуется.
Когда автомобиль все же необходимо предъявить эксперту
В то же время законодательством предусмотрено несколько случаев, когда осмотр транспортного средства является обязательным. Это касается автомобилей, в конструкцию которых были внесены изменения, проведено переоборудование, заменен кузов или другие номерные составные части. В таких ситуациях транспортное средство подлежит соответствующей проверке.
Как происходит перерегистрация
Для перерегистрации владелец или его уполномоченный представитель может обратиться в любой сервисный центр МВД независимо от места проживания или регистрации. При оформлении администратор проверяет представленные документы, проводит необходимые проверки по государственным реестрам и информационным базам, после чего выдает новое свидетельство о регистрации транспортного средства.
Для получения услуги необходимо подготовить:
- документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- другие документы, если они предусмотрены конкретным основанием для перерегистрации.
В случае отчуждения автомобиля между физическими лицами договор купли-продажи можно оформить непосредственно в сервисном центре МВД. Это позволяет одновременно заключить договор и сразу перерегистрировать транспортное средство на нового владельца.