Нужно ли показывать автомобиль эксперту при его перерегистрации: разъяснение МВД

Главный сервисный центр МВД разъяснил, в каких случаях при перерегистрации транспортного средства необходимо доставить автомобиль в сервисный центр. В большинстве стандартных регистрационных процедур осмотр транспортного средства не требуется.

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Как отмечают в ГСЦ МВД, в соответствии с постановлением КМУ № 1388 экспертиза транспортного средства при перерегистрации проводится по желанию владельца. Оно остается обязательным только при первой регистрации подержанных транспортных средств, ввезенных из-за рубежа.

Поэтому при перерегистрации в связи со сменой владельца, оформлением договоров купли-продажи, дарения, мены или по другим распространенным основаниям предоставлять автомобиль в сервисный центр МВД не требуется.

Когда автомобиль все же необходимо предъявить эксперту

В то же время законодательством предусмотрено несколько случаев, когда осмотр транспортного средства является обязательным. Это касается автомобилей, в конструкцию которых были внесены изменения, проведено переоборудование, заменен кузов или другие номерные составные части. В таких ситуациях транспортное средство подлежит соответствующей проверке.

Как происходит перерегистрация

Для перерегистрации владелец или его уполномоченный представитель может обратиться в любой сервисный центр МВД независимо от места проживания или регистрации. При оформлении администратор проверяет представленные документы, проводит необходимые проверки по государственным реестрам и информационным базам, после чего выдает новое свидетельство о регистрации транспортного средства.

Для получения услуги необходимо подготовить:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

другие документы, если они предусмотрены конкретным основанием для перерегистрации.

В случае отчуждения автомобиля между физическими лицами договор купли-продажи можно оформить непосредственно в сервисном центре МВД. Это позволяет одновременно заключить договор и сразу перерегистрировать транспортное средство на нового владельца.