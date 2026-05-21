Когда стоит проходить экспертное исследование авто перед покупкой

При покупке подержанного автомобиля украинские водители очень редко, но сталкиваются с рисками поддельных документов, измененных VIN-кодов или авто сомнительного происхождения. В Главном сервисном центре МВД напомнили о возможности экспертного исследования транспортного средства перед заключением сделки.

Актуально это для машин, ввезенных из-за границы, ведь для таких авто экспертное исследование является обязательным. Однако в МВД могут провести проверку и при покупке автомобиля на внутреннем рынке. Только по желанию владельца.

Когда есть смысл проходить экспертное исследование

В сервисных центрах МВД объясняют, что проверка может проводиться:

просто по инициативе покупателя;

при возникновении сомнений относительно автомобиля или документов;

при покупке авто у “автобизнесменов”;

обязательно - только при первой регистрации подержанного импортированного автомобиля.

Даже если авто выглядит ухоженным, а “автобизнесмен” предоставляет полный пакет документов, это не гарантирует отсутствия скрытых проблем. В то же время если автомбиль продает владелец который уже поездил на нем несколько лет – скорее всего проблем ожидать не стоит.

Что проверяют эксперты МВД

Во время исследования специалисты Экспертной службы МВД проводят комплексную проверку транспортного средства и документов.

В частности проверяют:

VIN-код автомобиля;

номер кузова, рамы, шасси и двигателя;

регистрационные документы;

наличие следов изменения или подделки номерных обозначений;

соответствие всех данных между автомобилем и документами.

Основная цель - выявить возможные признаки вмешательства, перебитых номеров или фальсификаций.

Какой документ выдают после проверки

После завершения процедуры владелец или покупатель получает официальное заключение экспертного исследования.

В нем указываются:

Результаты проверки VIN-кода и номерных агрегатов.

Анализ регистрационных документов.

Информация об отсутствии или наличии изменений в номерных обозначениях.

Такой документ может стать доказательством в случае возникновения спорных ситуаций или проблем с регистрацией автомобиля в будущем.

Почему это может быть полезно

В МВД отмечают, что экспертное исследование помогает:

избежать мошенничества;

подтвердить законность происхождения авто;

минимизировать риск отказа в регистрации;

проверить подлинность документов;

избежать покупки автомобиля с криминальным прошлым.

Где пройти проверку

Услугу предоставляют учреждения Экспертная служба МВД, которые работают при территориальных сервисных центрах МВД с услугами регистрации транспортных средств.

Подробная информация доступна на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.

Перед покупкой подержанного автомобиля такая проверка может сэкономить не только деньги, но и годы возможных юридических проблем.