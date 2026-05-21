Когда стоит проходить экспертное исследование авто перед покупкой

Экспертное исследование авто при перерегистрации
При покупке подержанного автомобиля украинские водители очень редко, но сталкиваются с рисками поддельных документов, измененных VIN-кодов или авто сомнительного происхождения. В Главном сервисном центре МВД напомнили о возможности экспертного исследования транспортного средства перед заключением сделки.
Актуально это для машин, ввезенных из-за границы, ведь для таких авто экспертное исследование является обязательным. Однако в МВД могут провести проверку и при покупке автомобиля на внутреннем рынке. Только по желанию владельца.
Когда есть смысл проходить экспертное исследование
В сервисных центрах МВД объясняют, что проверка может проводиться:
- просто по инициативе покупателя;
- при возникновении сомнений относительно автомобиля или документов;
- при покупке авто у “автобизнесменов”;
- обязательно - только при первой регистрации подержанного импортированного автомобиля.
Даже если авто выглядит ухоженным, а “автобизнесмен” предоставляет полный пакет документов, это не гарантирует отсутствия скрытых проблем. В то же время если автомбиль продает владелец который уже поездил на нем несколько лет – скорее всего проблем ожидать не стоит.
Что проверяют эксперты МВД
Во время исследования специалисты Экспертной службы МВД проводят комплексную проверку транспортного средства и документов.
В частности проверяют:
- VIN-код автомобиля;
- номер кузова, рамы, шасси и двигателя;
- регистрационные документы;
- наличие следов изменения или подделки номерных обозначений;
- соответствие всех данных между автомобилем и документами.
Основная цель - выявить возможные признаки вмешательства, перебитых номеров или фальсификаций.
Какой документ выдают после проверки
После завершения процедуры владелец или покупатель получает официальное заключение экспертного исследования.
В нем указываются:
- Результаты проверки VIN-кода и номерных агрегатов.
- Анализ регистрационных документов.
- Информация об отсутствии или наличии изменений в номерных обозначениях.
Такой документ может стать доказательством в случае возникновения спорных ситуаций или проблем с регистрацией автомобиля в будущем.
Почему это может быть полезно
В МВД отмечают, что экспертное исследование помогает:
- избежать мошенничества;
- подтвердить законность происхождения авто;
- минимизировать риск отказа в регистрации;
- проверить подлинность документов;
- избежать покупки автомобиля с криминальным прошлым.
Где пройти проверку
Услугу предоставляют учреждения Экспертная служба МВД, которые работают при территориальных сервисных центрах МВД с услугами регистрации транспортных средств.
Подробная информация доступна на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.
Перед покупкой подержанного автомобиля такая проверка может сэкономить не только деньги, но и годы возможных юридических проблем.