Коли варто проходити експертне дослідження авто перед покупкою

Під час купівлі вживаного автомобіля українські водії дуже рідко, але стикаються з ризиками підроблених документів, змінених VIN-кодів або авто сумнівного походження. В Головному сервісному центрі МВС нагадали про можливість експертного дослідження транспортного засобу перед укладанням угоди.

Актуально це для машин, ввезених з-за кордону, адже для таких авто експертне дослідження є обов’язковим. Однак у МВС можуть провести перевірку і при купівлі автомобіля на внутрішньому ринку. Лише за бажанням власника.

Коли є сенс проходити експертне дослідження

У сервісних центрах МВС пояснюють, що перевірка може проводитися:

просто за ініціативою покупця;

при виникненні сумнівів щодо автомобіля або документів;

під час купівлі авто у “автобізнесменів”;

обов’язково — лише при першій реєстрації вживаного імпортованого автомобіля.

Навіть якщо авто виглядає доглянутим, а “автобізнесмен” надає повний пакет документів, це не гарантує відсутності прихованих проблем. Водночас якщо автомбіль продає власник який вже поїздив на ньому кілька років – скоріш за все проблем очікувати не варто.

Що перевіряють експерти МВС

Під час дослідження фахівці Експертної служби МВС проводять комплексну перевірку транспортного засобу та документів.

Зокрема перевіряють:

VIN-код автомобіля;

номер кузова, рами, шасі та двигуна;

реєстраційні документи;

наявність слідів зміни або підробки номерних позначень;

відповідність усіх даних між автомобілем і документами.

Основна мета — виявити можливі ознаки втручання, перебитих номерів або фальсифікацій.

Який документ видають після перевірки

Після завершення процедури власник або покупець отримує офіційний висновок експертного дослідження.

У ньому зазначаються:

Результати перевірки VIN-коду та номерних агрегатів.

Аналіз реєстраційних документів.

Інформація про відсутність або наявність змін у номерних позначеннях.

Такий документ може стати доказом у разі виникнення спірних ситуацій або проблем із реєстрацією автомобіля в майбутньому.

Чому це може бути корисно

У МВС наголошують, що експертне дослідження допомагає:

уникнути шахрайства;

підтвердити законність походження авто;

мінімізувати ризик відмови в реєстрації;

перевірити справжність документів;

уникнути купівлі автомобіля з кримінальним минулим.

Де пройти перевірку

Послугу надають установи Експертна служба МВС, які працюють при територіальних сервісних центрах МВС із послугами реєстрації транспортних засобів.

Детальна інформація доступна на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.

Перед купівлею вживаного автомобіля така перевірка може заощадити не лише гроші, а й роки можливих юридичних проблем.