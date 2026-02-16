Чи потрібно вмикати поворотник на перехресті з круговим рухом: думка юристів

Різні фахівці висловлюють з цього питання кардинально протилежні думки. Зокрема, інформаційний портал "Юридичний факт" детально із посиланням на норми закону обґрунтовує, чому при в’їзді на кільце покажчик повороту ліворуч не потрібно вмикати. Водночас деякі автоінструктори переконливо наголошують на необхідності вмикання лівого поворотника у такій ситуації. Управління патрульної поліції також опублікувало відеоролик, де на прикладі повідомляли про необхідність увімкнення покажчика повороту ліворуч.

Існують також думки, що лівий поворотник додатково інформує інших учасників. Тобто щоб всі гарантовано розуміли, що водій буде їхати по кільцю і не поверне праворуч на виїзд з кільця.

Що каже закон з цього приводу

Пунктом 9.2 ПДР передбачено виключний перелік підстав, коли водій повинен подавати попереджувальні сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку, а саме це:

перед початком руху і зупинкою;

перед перестроюванням, поворотом або розворотом.

Інших підстав для увімкнення покажчика повороту у Правилах дорожнього руху не прописано.

За таких умов Правила передбачають встановлення перед перехрестям з круговим рухом дорожнього знаку 4.10 “Круговий рух”.

Відповідно до ПДР, "Дорожній знак 4.10 “Круговий рух” Вимагає об їзду клумби (центрального острівця) в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом". Наголосимо, даний знак вимагає не перестроювання, не повороту і не розвороту. Він вимагає об’їзду клумби (центрального острівця).

Тому Правила дорожнього руху при в’їзді на перехрестя з круговим рухом не вимагають подавати сигнали світловими покажчиками повороту.

До того ж згідно з п.п. 10.4. ПДР "Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Таким чином, напрямок руху при заїзді на перехрестя з круговим рухом визначається дорожньою розміткою і можливий лише в одному напрямку.

Дана обставина ще раз підтверджує, що при в’їзді на "кільце" не потрібно подавати попереджувальні сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку, адже не здійснюється ані перестроювання, ані поворот, ані розворот. Це пов’язано з тим, що у водія можливий виключно єдиний варіант руху - згідно з дорожньою розміткою.

Таким чином, при в’їзді на перехрестя з круговим рухом Правила дорожнього руху не вимагають вмикати будь-яких покажчиків поворотів, ні лівого, ні правого. А от при виїзді з "кільця" водій повертає праворуч, а отже відповідно до п.п. 9.2 ПДР водій повинен увімкнути покажчик повороту напрямку праворуч.

Судова практика

Дане питання неодноразово розглядалось апеляційними адміністративними судами, зокрема у справах № 753/1342/16-а, №876/5807/17, №876/20/18 тощо.

У цих справах водії отримали штрафи поліції за те, що не увімкнули покажчики повороту лівого напрямку при в’їзді на перехрестя з круговим рухом. Однак суди визнали, що водії діяли правильно, як передбачено у Правилах дорожнього руху.

За наслідками розгляду цих справ судами скасовано штрафи поліції за не увімкнення покажчика повороту ліворуч при в’їзді на кругове перехрестя.