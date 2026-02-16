Коли можна перетинати подвійну осьову смугу: що кажуть правила

Подвійна осьова розмітка у ПДР має код 1.3. Вона поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху або на ділянках доріг з трьома (2 + 1) смугами.

Перетин такої лінії — це порушення, за яке ч.1 ст.122 КУпАП передбачає штраф 340 грн. Але життя складніше за підручник з ПДР.

Чим 1.3 відрізняється від звичайної суцільної

Багато хто плутає 1.3 (подвійну суцільну) з 1.1 (одинарною).

Одинарна — це просто заборона перетину. Подвійна — застосовується там, де інженери вважають ризик лобового зіткнення підвищеним. Зазвичай це широка дорога з інтенсивним рухом або обмеженою видимістю.

Тобто це не формальність, а інструмент безпеки.

Знак важливіший за розмітку

Один із ключових моментів, про який часто забувають: якщо дорожній знак суперечить розмітці — водій керується знаком.

Наприклад, якщо встановлено знак «Місце для розвороту» або дозволений лівий поворот, він має пріоритет над постійною розміткою.

Так само тимчасова жовта розмітка під час ремонту має перевагу над білою постійною.

Поворот ліворуч і розворот: головна плутанина

На перехрестях ситуація складніша.

Якщо перед перехрестям нанесена 1.3 без розривів — перетинати її не можна.

Якщо ж є перехід у переривчасту лінію (1.5, 1.7) або спеціальний розрив — маневр дозволений.

Саме тут найчастіше виникають штрафи.

Об’їзд перешкоди — але не затору

Часто водії пояснюють перетин подвійної суцільної «об’їздом».

Важливо розуміти: перешкода — це об’єкт, який фізично блокує смугу (ДТП, дерево, розкопка).

Затор не є перешкодою.

Якщо дорогу повністю перекрито і немає іншого способу проїхати, ситуація може трактуватися як крайня необхідність.

Що таке крайня необхідність

Пункт 2.14 (е) ПДР дозволяє відступати від вимог правил у стані непереборної сили або для запобігання загрозі життю чи здоров’ю.

Але поспіх, запізнення чи небажання стояти в черзі — не аргумент.

Крайня необхідність — це коли іншого варіанту фізично немає.

Оперативний транспорт — окрема історія

Пункт 3.1 ПДР дозволяє водіям оперативних служб відступати від вимог розмітки під час виконання невідкладного завдання — за умови увімкнення проблискових маячків і спецсигналу.

А якщо розмітки не видно?

Ще один практичний момент: щоб виконувати вимоги розмітки, водій повинен її бачити.

Якщо вона стерта, засипана снігом або піском — довести порушення складніше. Але якщо є дублюючий знак — відповідальність зберігається.

Чи штрафують камери?

Автоматичні камери не завжди фіксують саме перетин 1.3. Частіше це робить патрульна поліція.

Якщо ж через маневр створено аварійну ситуацію — санкції можуть бути серйознішими, ніж базові 340 грн.

Як у Європі?

У країнах ЄС штрафи за перетин подвійної суцільної значно вищі. У Польщі — це сотні євро, у Німеччині — штраф плюс штрафні бали.

На цьому тлі українські санкції виглядають досить м’якими.

Висновок

Подвійна суцільна — це не просто фарба на асфальті. Її наносять там, де ризик лобового зіткнення особливо високий.

І хоча правила передбачають винятки, вони стосуються реальних загроз або службових завдань. У більшості випадків перетин 1.3 — це порушення, яке легко уникнути.