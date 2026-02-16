Когда можно пересекать двойную осевую разметку: что говорят правила

Код двойной осевой разметки в ПДД 1.3. Она разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, которые имеют четыре и более полос движения или на участках дорог с тремя (2+1) полосами.

Пересечение такой линии - это нарушение, за которое ч.1 ст.122 КУоАП предусматривает штраф 340 грн. Но жизнь сложнее учебника по ПДД.

ЧЕМ 1.3 ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОЙ Сплошной

Многие путают 1.3 (двойную сплошную) с 1.1 (одинарной).

Одинарная – это просто запрет пересечения. Двойная – применяется там, где инженеры считают риск лобового столкновения повышенным. Обычно это широкая дорога с интенсивным движением или ограниченной видимостью.

То есть, это не формальность, а инструмент безопасности.

ЗНАК ВАЖНЕЕ РАЗМЕТКИ

Один из ключевых моментов, о котором часто забывают: если дорожный знак противоречит разметке водитель управляется знаком.

Например, если установлен знак «Место для разворота» или разрешен левый поворот, он имеет приоритет над постоянной разметкой.

Так же временная желтая разметка при ремонте имеет преимущество над белой постоянной.

ПОВОРОТ СЛЕВО И РАЗВРАЩЕНИЕ: ГЛАВНАЯ ПУТАНИЦА

На перекрестках ситуация более сложная.

Если перед перекрестком нанесен 1.3 без разрывов — пересекать его нельзя.

Если есть переход в прерывистую линию (1.5, 1.7) или специальный разрыв — маневр разрешен.

Именно здесь наиболее часто возникают штрафы.

ОБЪЕЗД ПОВРЕЖДЕНИЯ — НО НЕ ЗАТОРА

Часто водители объясняют пересечение двойной сплошной «объездом».

Важно понимать: препятствие – это объект, физически блокирующий полосу (ДТП, дерево, раскопка).

Пробка не является препятствием.

Если дорога полностью перекрыта и нет другого способа проехать, ситуация может трактоваться как крайняя необходимость.

ЧТО ТАКОЕ КРАЙНЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Пункт 2.14 (е) ПДД позволяет отступать от требований правил в состоянии непреодолимой силы или для предотвращения угрозы жизни или здоровью.

Но спешка, опоздание или нежелание стоять в очереди – не аргумент.

Крайняя необходимость – это когда другого варианта физически нет.

ОПЕРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ — ОТДЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Пункт 3.1 ПДД позволяет водителям оперативных служб отступать от требований разметки при выполнении неотложной задачи — при включении проблесковых маячков и спецсигнала.

А если разметки не видно?

Еще один практический момент: чтобы выполнять требования разметки водитель должен ее видеть.

Если она стерта, засыпана снегом или песком – доказать нарушение сложнее. Но если есть дублирующий знак – ответственность сохраняется.

Штрафуют ли камеры?

Автоматические камеры не всегда фиксируют самое сечение 1.3. Чаще это делает патрульная полиция.

Если же из-за маневра создана аварийная ситуация — санкции могут быть более серьезными, чем базовые 340 грн.

КАК В ЕВРОПЕ?

В странах ЕС штрафы за пересечение двойного сплошного значительно выше. В Польше – это сотни евро, в Германии – штраф плюс штрафные баллы.

На этом фоне украинские санкции выглядят мягкими.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Двойная сплошная – это не просто краска на асфальте. Ее наносят там, где риск лобного столкновения особенно высок.

И хотя правила предусматривают исключения, они касаются реальных угроз или служебных задач. В большинстве случаев сечение 1.3 – это нарушение, которое легко избежать.