Чи варто чекати нову Mazdaspeed3: офіційна відповідь Mazda розчарує фанатів швидкості

Як повідомляє видання Motor1 з посиланням на австралійський портал Drive, чутки про швидкий дебют гарячого хетчбека виявилися звичайнісінькою вигадкою. Мережею активно ширилася інформація, нібито японці готують радикальну модифікацію з турбованим двигуном на понад 295 кінських сил, яка мала б нав'язати конкуренцію визнаним лідерам сегмента.

Крапку в цих обговореннях поставив керуючий директор Mazda в Австралії Вінеш Бхінді. Під час спілкування з журналістами він був максимально лаконічним і прямо заявив: "Ні, це лише чутки".

Чому бренду не потрібен хот-хетч

Актуальне покоління звичайної Mazda 3 побачило світ ще наприкінці минулого десятиліття, але вік моделі абсолютно не бентежить покупців. Продажі цього компакта зараз буквально летять у космос: лише у жовтні попит зріс на вражаючі 145,5 відсотка, а загалом з початку року компанія реалізувала понад 36 тисяч таких авто.

Замість екстремальних спортивних версій виробник пропонує цілком адекватний компроміс. Під капотом топових модифікацій ховається 2,5-літровий турбомотор, який видає 250 сил та солідні 433 Нм крутного моменту, причому клієнти досі можуть обрати класичну шестиступеневу механіку або традиційний автомат у поєднанні з повним приводом.

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Інженери Mazda чудово розуміють, що для задоволення від водіння не обов'язково мати під капотом табун із трьох сотень коней. Те, чого актуальній трійці може бракувати в абсолютній потужності, вона з лишком компенсує фірмовою керованістю та налаштуваннями шасі.

Спадщина, яку важко забути

Оригінальна Mazdaspeed3 проіснувала на конвеєрі лише шість модельних років у двох поколіннях, з 2007 по 2013 рік. Майже 20 років тому цей 263-сильний хот-хетч коштував трохи менше ніж 23 тисячі доларів, що з урахуванням інфляції сьогодні становить близько 38 300 доларів.

Історія моделі завершилася у 2014 році, коли бренд перейшов на нову філософію дизайну Kodo та представив лінійку двигунів Skyactiv. Втім, сучасна турбована версія Mazda 3 поступається легендарному предку лише на 13 кінських сил, що робить її цілком гідною альтернативою для фанатів динамічної їзди.

Глобальні зміни під капотом

Нагадаємо, що японський виробник готується до серйозної оптимізації своєї моторної гами. Вже з наступного модельного року компанія тихо відправляє на пенсію свій найдивовижніший двигун Skyactiv-X , який поєднував принципи роботи бензинового та дизельного агрегатів.

На зміну складним технологіям прийде більш прагматична гібридна система нового покоління Skyactiv-Z. Очікується, що ця установка на базі 2,5-літрового двигуна дебютує наприкінці наступного року під капотом нової генерації кросовера CX-5, забезпечуючи кращу економічність та надійність.