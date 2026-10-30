Mazda тихо ховає свій найдивовижніший двигун: що буде замість нього

Як повідомляє видання Auto Express, вже з наступного модельного року покупці хетчбеків та седанів Mazda 3 втратять можливість замовити 2,0-літрову версію цього агрегата. У лінійці залишиться лише класичний 2,5-літровий Skyactiv-G, який хоч і доступний з механікою та автоматом, але видає значно менше потужності.

Поки що інноваційний мотор ще поживе під капотом кросовера CX-30, але його дні вже злічено. Інженери бренду активно працюють над абсолютно новою гібридною системою Skyactiv-Z, яка має повністю замінити поточну лінійку малооб'ємних двигунів.

Чому Skyactiv-X був таким особливим?

Свого часу цей агрегат став справжньою революцією, адже японцям вдалося довести до конвеєра технологію, над якою роками билися Ford, General Motors та Honda. Йдеться про двигун із запалюванням від стиснення однорідної суміші, який фактично поєднав у собі принципи роботи бензинового та дизельного моторів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Головною фішкою стала система іскрового керування запалюванням від стиснення, яку компанія назвала SPCCI. Мотор працював на дуже бідній паливо-повітряній суміші, а щоб процес був стабільним, електроніка впорскувала мікродозу пального прямо перед кінцем такту стиснення.

Іскра підпалювала цей збагачений згусток, тиск у циліндрі різко зростав, і решта бідної суміші спалахувала від стиснення. Це давало чудову тягу та економічність, але складна конструкція так і не стала масовою, а на ринок США цей мотор взагалі не потрапив.

Гібридне майбутнє бренду

Попри всі зусилля, вкладені у розробку, компанія готує більш прагматичну заміну. Очікується, що новий гібрид Skyactiv-Z дебютує вже наприкінці наступного року під капотом наступного покоління кросовера CX-5.

В основу установки ляже абсолютно новий 2,5-літровий чотирициліндровий двигун, який працюватиме в парі з гібридною системою власної розробки. Інженери врахували досвід попередника, тому новинка спалюватиме ще біднішу суміш і отримає передову теплоізоляцію, яка перетворюватиме надлишкове тепло двигуна на корисну енергію.

Глобальна оптимізація лінійки