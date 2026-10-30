Mazda тихо прячет свой самый удивительный двигатель: что будет вместо него

Как сообщает издание Auto Express, уже со следующего модельного года покупатели хэтчбеков и седанов Mazda 3 упустят возможность заказать 2,0-литровую версию этого агрегата. В линейке останется только классический 2,5-литровый Skyactiv-G, который хоть и доступен с механикой и автоматом, но выдает гораздо меньше мощности.

Пока инновационный мотор еще поживет под капотом кроссовера CX-30, но его дни уже сочтены. Инженеры бренда активно работают над совершенно новой гибридной системой Skyactiv-Z, которая должна полностью заменить текущую линейку малообъемных двигателей.

Почему Skyactiv-X был таким особенным?

В свое время этот агрегат стал настоящей революцией, ведь японцам удалось довести до конвейера технологию, над которой сражались годы Ford, General Motors и Honda. Речь идет о двигателе с зажиганием от сжатия однородной смеси, фактически сочетающего в себе принципы работы бензинового и дизельного моторов.

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Главной фишкой стала система искрового управления зажиганием от сжатия, которую компания назвала SPCCI. Мотор работал на очень бедной топливо-воздушной смеси, а чтобы процесс был стабильным, электроника впрыскала микродозу горючего прямо перед концом такта сжатия.

Искра поджигала этот обогащенный сгусток, давление в цилиндре резко возрастало, и остальные бедные смеси загорались от сжатия. Это давало отличную тягу и экономичность, но сложная конструкция так и не стала массовой, а на рынок США этот мотор вообще не попал.

Гибридное будущее бренда

Несмотря на все усилия, направленные на разработку, компания готовит более прагматическую замену. Ожидается, что новый гибрид Skyactiv-Z дебютирует уже в конце следующего года под капотом следующего поколения кроссовера CX-5.

В основу установки ляжет совершенно новый 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, работающий в паре с гибридной системой собственной разработки. Инженеры учли опыт предшественника, поэтому новинка будет сжигать еще более бедную смесь и получит передовую теплоизоляцию, которая будет превращать избыточное тепло двигателя в полезную энергию.

Глобальная оптимизация линейки