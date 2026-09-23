Чи варто проводити експертне дослідження перед купівлею авто

Перед купівлею транспортного засобу варто перевіряти не лише його технічний стан, а й ідентифікаційні номери та документи. У Головному сервісному центрі МВС та Експертній службі МВС нагадали, що експертне дослідження можна провести щодо різних видів транспорту — від легкових автомобілів до вантажівок і спеціальної техніки.

Експертне дослідження можна замовити до укладення договору купівлі-продажу та до перереєстрації транспортного засобу. За його результатами фахівці надають висновок щодо відповідності ідентифікаційних даних та документів. Така перевірка необов’язкова.

Що перевіряють експерти

Під час дослідження фахівці оглядають транспортний засіб та перевіряють його ідентифікаційні номери. Зокрема, встановлюють:

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VIN, номер кузова, шасі, рами та інші передбачені виробником маркування;

відповідність маркувальних позначень даним у реєстраційних документах;

наявність ознак зміни, знищення або іншого втручання в ідентифікаційні номери;

відповідність реєстраційних документів установленим вимогам;

наявність ознак підроблення документів.

Який транспорт можна перевірити

Експертне дослідження проводять не лише для легкових автомобілів. Перевірити можна, зокрема:

вантажні автомобілі;

причепи та напівпричепи;

автобуси та мікроавтобуси;

мотоцикли, мопеди та трицикли;

великотоннажний і технологічний транспорт;

легкові автомобілі.

У МВС окремо звертають увагу на комерційний, вантажний та спеціальний транспорт. Така техніка часто має високу вартість і використовується у господарській діяльності, тому зміни у документах та ідентифікаційних номерах контролюються прискіпливіше.

Експертне дослідження не замінює технічну діагностику

У сервісних центрах МВС наголошують, що експертне дослідження та перевірка технічного стану — це різні процедури.

Експерти встановлюють відповідність ідентифікаційних номерів та документів, а також виявляють можливі ознаки їх зміни чи підроблення.

Водночас таке дослідження не є технічною діагностикою. Воно не визначає ступінь зносу двигуна, коробки передач, підвіски, гальмівної системи або інших агрегатів.

Тому під час купівлі вживаного транспорту ці перевірки варто розглядати окремо: технічний стан оцінювати за допомогою відповідної діагностики.

Коли проводити перевірку

Звертатися для експертного дослідження варто лише якщо є підозри стосовно походження документів або ознаки втручання у номерні агрегати. Дослідження робиться лише за бажанням.

Якщо під час перевірки виникнуть питання щодо ідентифікаційних номерів або документів, покупець зможе відмовитися від ризикової угоди ще до її завершення. Якщо це станеться – автомобіль заберуть на штраф майданчик а його власник змушений буде доводити справжність номерів та відповідність документів.

Таким чином, перед придбанням сумнівного легковика, мотоцикла, причепа, вантажівки чи спеціальної техніки є сенс перевіряти достовірність ідентифікаційних даних та документів. В інших випадках, коли автомобіль свіжий куплений офіційно і має прозору історію, не варто витрачати на це свій час та гроші.