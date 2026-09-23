Следует ли проводить экспертное исследование перед покупкой авто

Перед покупкой транспортного средства следует проверять не только его техническое состояние, но и идентификационные номера и документы. В Главном сервисном центре МВД и Экспертной службе МВД напомнили, что экспертное исследование можно провести по разным видам транспорта – от легковых автомобилей до грузовиков и специальной техники.

Экспертное исследование можно заказать до заключения договора купли-продажи и перерегистрации транспортного средства. По его результатам специалисты дают заключение о соответствии идентификационных данных и документов. Такая проверка необязательна.

Что проверяют эксперты

В ходе исследования специалисты осматривают транспортное средство и проверяют его идентификационные номера. В частности, устанавливают:

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VIN, номер кузова, шасси, рамы и другие предусмотренные производителем маркировки;

соответствие маркировочных обозначений данным в регистрационных документах;

наличие признаков изменения, уничтожения или иного вмешательства в идентификационные номера;

соответствие регистрационных документов установленным требованиям;

наличие признаков подлога документов.

Какой транспорт можно проверить

Экспертное исследование проводится не только для легковых автомобилей. Проверить можно, в частности:

грузовые автомобили;

прицепы и полуприцепы;

автобусы и микроавтобусы;

мотоциклы, мопеды и трициклы;

крупнотоннажный и технологический транспорт;

легковые автомобили.

В МВД отдельно обращают внимание на коммерческий, грузовой и специальный транспорт. Такая техника часто имеет высокую стоимость и используется в хозяйственной деятельности, поэтому изменения в документах и идентификационных номерах контролируются более тщательно.

Экспертное исследование не заменяет техническую диагностику

В сервисных центрах МВД отмечают, что экспертное исследование и проверка технического состояния – это разные процедуры.

Эксперты устанавливают соответствие идентификационных номеров и документов, а также выявляют возможные признаки их изменения или подлога.

В то же время, такое исследование не является технической диагностикой. Оно не определяет степень износа двигателя, коробки, подвески, тормозной системы или других агрегатов.

Поэтому при покупке б/у транспорта эти проверки следует рассматривать отдельно: техническое состояние оценивать с помощью соответствующей диагностики.

Когда проводить проверку

Обращаться для экспертного исследования стоит только если есть подозрения по поводу происхождения документов или признака вмешательства в номерные агрегаты. Исследование производится только по желанию.

Если во время проверки возникнут вопросы идентификационных номеров или документов, покупатель сможет отказаться от рискового соглашения еще до его завершения. Если это произойдет– автомобиль заберут на штрафплощадку, а его владелец вынужден будет доказывать подлинность номеров и соответствие документов.

Таким образом, перед приобретением сомнительного легковушки, мотоцикла, прицепа, грузовика или специальной техники есть смысл проверять достоверность идентификационных данных и документов. В других случаях, когда автомобиль свежий куплен официально и имеет прозрачную историю, не стоит тратить на это свое время и деньги.