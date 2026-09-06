Чи вигідно зараз купувати вживаний електромобіль: на що звернути увагу

Купівля вживаного електрокара сьогодні вже не виглядає як придбання технологічного експерименту. Особливо якщо йдеться про відносно свіжу модель із нормальною батареєю, достатнім запасом ходу та підтримкою швидкої зарядки.

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Втім, електромобіль має одну принципову відмінність від бензинового чи дизельного авто. Тут потрібно уважніше дивитися на стан тягової батареї, адже саме вона є одним із найдорожчих компонентів автомобіля, впевнені в Autocar.

Які бувають електрифіковані автомобілі

Перш ніж шукати конкретну машину, варто визначитися з типом силової установки.

Найпоширеніший варіант - BEV, тобто повністю електричний автомобіль. У нього немає двигуна внутрішнього згоряння, а колеса приводять в рух один або кілька електромоторів.

Саме BEV зазвичай називають електромобілями у повному розумінні цього слова. Сучасні моделі можуть мати дуже великий запас ходу, але у вживаних машин він залежить не тільки від заводських характеристик, а й від віку та стану батареї.

Другий варіант - PHEV, або plug-in hybrid. Такий автомобіль поєднує двигун внутрішнього згоряння, електромотор і батарею, яку можна заряджати від розетки. Старіші моделі часто дозволяли проїхати на електротязі лише кілька десятків кілометрів, тоді як новіші plug-in гібриди мають значно більший електричний запас ходу.

Є також E-REV, або автомобілі з подовжувачем запасу ходу. Тут колеса приводить в рух електрична силова установка, а двигун внутрішнього згоряння працює як генератор, який виробляє електроенергію для батареї. Для водія це може бути цікавим компромісом між електромобілем і звичайним автомобілем із двигуном внутрішнього згоряння.

Найважливіше – стан батареї

Під час купівлі вживаного електромобіля пробіг на одометрі не повинен бути єдиним критерієм. Дві машини одного року з однаковим пробігом можуть мати зовсім різний стан тягових батарей, оскільки на них впливають швидкість і спосіб заряджання, температурний режим, тривале зберігання з повністю зарядженою або майже розрядженою батареєю та умови експлуатації.

Тому перед купівлею бажано провести професійну діагностику акумулятора. Вона дозволяє оцінити залишкову ємність і зрозуміти, наскільки фактичний стан батареї відрізняється від нового автомобіля.

Auto24 вже розповідав, скільки насправді може служити акумулятор електромобіля. Це особливо важливо для старих електрокарів, адже потенційна заміна батареї може повністю змінити економіку покупки.

Не варто лякатися самої деградації. Будь-яка батарея з часом втрачає частину початкової ємності, і невелике зниження її можливостей є нормальним процесом. Набагато важливіше зрозуміти, наскільки великим є це зниження саме у конкретного автомобіля.

Паспортний запас ходу не варто сприймати буквально

Ще одна типова помилка покупця - орієнтуватися тільки на цифру запасу ходу в рекламному оголошенні.

Різні автомобілі проходять різні цикли сертифікаційних випробувань, а реальний пробіг залежить від температури, швидкості, стилю водіння, рельєфу та використання кондиціонера або обігрівача. Особливо сильно це відчувається взимку.

Тому набагато корисніше подивитися, як конкретна модель поводиться в реальному житті. Наприклад, Auto24 перевіряв запас ходу вживаного Hyundai Ioniq в українських умовах, де важливими були не цифри з рекламного буклета, а фактичні показники під час експлуатації.

Якщо ви купуєте машину для щоденних поїздок містом, запасу ходу навіть відносно компактного електромобіля може вистачати з великим запасом. А от для регулярних міжміських поїздок значення мають не тільки кілометри на одному заряді, а й швидкість поповнення батареї.

Перед покупкою перевірте, де будете заряджати автомобіль

Навіть найкращий електромобіль може швидко набриднути, якщо його доводиться заряджати щоразу в незручному місці.

Якщо є гараж, власне паркомісце або можливість встановити зарядну станцію біля будинку, електромобіль стає значно зручнішим. Машину можна підключити ввечері, а вранці отримати потрібний запас енергії без окремої поїздки на зарядну станцію.

Для багатьох водіїв це фактично головна перевага електрокара. Автомобіль заряджається тоді, коли він просто стоїть і не використовується.

Якщо домашньої зарядки немає, ситуація інша. Перед покупкою варто перевірити станції біля будинку, роботи та на основних маршрутах. Також треба подивитися на їхню потужність і вартість електроенергії.

Auto24 раніше аналізував тарифи на заряджання електромобілів в Україні, і ці витрати варто закласти в майбутній бюджет ще до купівлі автомобіля.

Що ще перевірити перед угодою

Окрім батареї, потрібно оцінити звичайний технічний стан автомобіля. Електромобіль не позбавлений підвіски, гальм, кермового механізму, кондиціонера, електроніки та інших систем, які можуть потребувати ремонту.

Особливо уважно треба перевіряти автомобілі після ДТП, затоплення або серйозних пошкоджень. Для електрокара важливо встановити не лише факт аварії, а й те, чи не постраждала батарея та її корпус.

Також варто перевірити роботу зарядного порту, кабелів, системи швидкої зарядки та всіх режимів рекуперації. Якщо автомобіль заряджається помітно повільніше, ніж повинен, це привід не просто торгуватися, а спочатку з'ясувати причину.

Вживаний електромобіль може бути дуже вигідним

Головна перевага сучасного вживаного електромобіля полягає в тому, що покупець отримує вже перевірену часом технологію за значно нижчою ціною, ніж нову машину. Ринок став більшим, моделей стало більше, а досвід експлуатації перших поколінь електрокарів дозволяє набагато краще розуміти їхні слабкі місця.

Але економія починається не з найнижчої ціни в оголошенні. Якщо купити дешевий електромобіль із сильно деградованою батареєю або невідомими проблемами після аварії, вигода може дуже швидко зникнути.

Тому правильний алгоритм простий: спочатку визначити власний сценарій використання, потім підібрати відповідний тип електрифікованої силової установки, перевірити батарею та технічний стан і лише після цього порівнювати ціну. Тоді вживаний електромобіль справді може стати не компромісом, а дуже розумною покупкою.