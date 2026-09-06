Стоит ли сейчас покупать подержанный электромобиль: на что обратить внимание

Покупка б/у электрокара сегодня уже не выглядит как приобретение технологического эксперимента. Особенно если речь идет об относительно свежей модели с нормальной батареей, достаточным запасом хода и поддержкой быстрой зарядки.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Впрочем, электромобиль имеет одно принципиальное отличие от бензинового или дизельного автомобиля. Здесь нужно внимательнее смотреть на состояние тяговой батареи, ведь именно она является одним из самых дорогих компонентов автомобиля. Autocar.

Какие бывают электрифицированные автомобили

Прежде чем искать конкретную машину, следует определиться с типом силовой установки.

Самый распространенный вариант – BEV, то есть полностью электрический автомобиль. У него нет двигателя внутреннего сгорания, а колеса приводят в движение один или несколько электромоторов.

Именно BEV обычно называют электромобилями в полном смысле этого слова. Современные модели могут иметь очень большой запас хода, но у подержанных машин он зависит не только от заводских характеристик, но и от возраста и состояния батареи.

Второй вариант – PHEV, или plug-in hybrid. Такой автомобиль совмещает двигатель внутреннего сгорания, электромотор и батарею, которую можно заряжать от розетки. Более старые модели часто позволяли проехать на электротяге всего несколько десятков километров, в то время как более новые plug-in гибриды имеют значительно больший электрический запас хода.

Есть также E-REV или автомобили с удлинителем запаса хода. Здесь колеса приводит в движение электрическую силовую установку, а двигатель внутреннего сгорания работает как генератор, производящий электроэнергию для батареи. Для водителя это может быть интересным компромиссом между электромобилем и обычным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания.

Самое важное– состояние батареи

При покупке б/у электромобиля пробег на одометре не должен быть единственным критерием. Две машины одного года с одинаковым пробегом могут иметь совершенно разное состояние тяговых батарей, поскольку на них влияют скорость и способ зарядки, температурный режим, длительное хранение с полностью заряженной или почти разряженной батареей и условия эксплуатации.

Поэтому перед покупкой лучше провести профессиональную диагностику аккумулятора. Она позволяет оценить остаточную емкость и понять, как фактическое состояние батареи отличается от нового автомобиля.

Auto24 уже рассказывал, сколько действительно может служить аккумулятор электромобиля. Это особенно важно для старых электрокаров, ведь потенциальная замена батареи может полностью изменить экономику покупки.

Не стоит пугаться самой деградации. Любая батарея со временем теряет часть начальной емкости и небольшое снижение ее возможностей является нормальным процессом. Гораздо важнее понять, насколько велико это снижение именно у конкретного автомобиля.

Паспортный запас хода не следует воспринимать буквально

Еще одна типичная ошибка покупателя – ориентироваться только на цифру запаса хода в рекламном объявлении.

Различные автомобили проходят разные циклы сертификационных испытаний, а реальный пробег зависит от температуры, скорости, стиля вождения, рельефа и использования кондиционера или обогревателя. Особенно сильно это чувствуется зимой.

Поэтому гораздо полезнее посмотреть, как конкретная модель ведет себя в реальной жизни. К примеру, Auto24 проверял запас хода подержанного Hyundai Ioniq в украинских условиях, где важны были не цифры из рекламного буклета, а фактические показатели во время эксплуатации.

Если вы покупаете машину для ежедневных поездок по городу, запаса хода даже относительно компактного электромобиля может хватать с большим запасом. А вот для регулярных междугородных поездок значение имеют не только километры на одном заряде, но и скорость пополнения батареи.

Перед покупкой проверьте, где будете заряжать автомобиль

Даже самый лучший электромобиль может быстро надоесть, если его приходится заряжать каждый раз в неудобном месте.

Если есть гараж, собственное паркоместо или возможность установить зарядную станцию возле дома, электромобиль становится более удобным. Машину можно подключить вечером, а утром получить необходимый запас энергии без отдельной поездки на зарядную станцию.

Для многих водителей это главное преимущество электрокара. Автомобиль заряжается, когда он просто стоит и не используется.

Если домашней зарядки нет, то ситуация другая. Перед покупкой следует проверить станции у дома, работы и на основных маршрутах. Также следует посмотреть на их мощность и стоимость электроэнергии.

Auto24 раньше анализировал тарифы на зарядку электромобилей в Украине, и эти расходы следует заложить в будущий бюджет еще до покупки автомобиля.

Что еще проверить перед соглашением

Кроме батареи, нужно оценить обычное техническое состояние автомобиля. Электромобиль не лишен подвески, тормозов, рулевого механизма, кондиционера, электроники и других систем, которые могут нуждаться в ремонте.

Особенно внимательно нужно проверять автомобили после ДТП, затопления или серьезных повреждений. Для электрокара важно установить не только факт аварии, но и то, не пострадала ли батарея и ее корпус.

Также следует проверить работу зарядного порта, кабелей, системы быстрой зарядки и всех режимов рекуперации. Если автомобиль подзаряжается заметно медленнее, чем должен, это повод не просто торговаться, а сначала выяснить причину.

Подержанный электромобиль может быть очень выгодным

Главное преимущество современного б/у электромобиля заключается в том, что покупатель получает уже проверенную временем технологию по значительно более низкой цене, чем новую машину. Рынок стал больше, моделей стало больше, а опыт эксплуатации первых поколений электрокаров позволяет гораздо лучше понимать их слабые места.

Но экономия начинается не с самой низкой цены в объявлении. Если купить дешевый электромобиль из сильно деградированной батареей или неизвестными проблемами после аварии, выгода может быстро исчезнуть.

Поэтому правильный алгоритм прост: сначала определить собственный сценарий использования, затем подобрать подходящий тип электрифицированной силовой установки, проверить батарею и техническое состояние и после этого сравнивать цену. Тогда бывший в употреблении электромобиль действительно может стать не компромиссом, а очень разумной покупкой.